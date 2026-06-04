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Severnokorejski lider Kim Džong Un obišao je u sredu novu fabriku za proizvodnju nuklearnog materijala za oružje i izjavio da Pjongjang planira da "eksponencijalnom brzinom ojača nuklearne snage države", preneli su državni mediji.

Prema izveštaju Korejske centralne novinske agencije (KCNA), Kim je naveo da je Severna Koreja u poslednjih pet godina više nego udvostručila kapacitete za proizvodnju nuklearnog materijala pogodnog za oružje i da će nova fabrika dodatno ojačati nuklearno odvraćanje zemlje.

1/3 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti novom nuklearnom postrojenju u Severnoj Koreji Foto: STR / AFP / Profimedia

Nuklearni program i propali pregovori sa SAD

Kim je pokrenuo program ubrzanog razvoja nuklearnog naoružanja u okviru petogodišnjeg plana nakon neuspeha pregovora o denuklearizaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i tri sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom tokom njegovog prvog mandata.

Objava o novoj fabrici dolazi u trenutku kada Vašington pokušava da postigne dogovor o okončanju višemesečnog rata SAD i Izraela protiv Irana i da natera Teheran da se odrekne nuklearnog materijala koji bi mogao biti korišćen za izradu oružja.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

Procene nuklearnog arsenala Severne Koreje

Prema izveštaju Kongresne istraživačke službe od marta meseca, Severna Koreja već poseduje dovoljno nuklearnog materijala za do 90 bojevih glava, dok se procenjuje da je oko 50 već sklopljeno.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) navodi da Severna Koreja ima najmanje dva aktivna postrojenja za obogaćivanje uranijuma - u Jongbjonu i Kangsonu.

Agencija je takođe izvestila da prati izgradnju nove zgrade u Jongbjonu, koja po dimenzijama i infrastrukturi, uključujući napajanje i hlađenje, podseća na objekat u Kangsonu.

1/8 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Moguća nova postrojenja i širenje kapaciteta

U aprilu je obaveštajna služba Pentagona saopštila da Pjongjang "verovatno gradi dodatno postrojenje za obogaćivanje uranijuma u Jongbjonu".

Nije potvrđeno da li je objekat koji je Kim obišao upravo ta nova lokacija ili neka ranije nepoznata fabrika, jer KCNA nije navela tačnu lokaciju.

Ovo je treći put od septembra 2024. godine da državni mediji objavljuju fotografije Kima tokom inspekcije nuklearnih postrojenja ili objekata za obogaćivanje uranijuma.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

"Masovna proizvodnja" i jačanje arsenala

KCNA je navela da nova fabrika koristi "napredniju tehnologiju", a fotografije prikazuju Kima kako prolazi između redova centrifuga.

Stručnjak iz Seula, Hong Min ocenjuje da novi objekat pokazuje sazrevanje i širenje nuklearnog programa Severne Koreje, uz pomeranje fokusa sa istraživanja na masovnu proizvodnju.

On je naveo da prisustvo zvaničnika iz industrije naoružanja i Instituta za nuklearno oružje pokazuje da se program sve više institucionalizuje i industrijalizuje.

Globalni nuklearni trend

Severna Koreja je poslednjih godina testirala niz balističkih raketa, uključujući interkontinentalne projektile (ICBM) koji, prema američkim procenama, mogu da dosegnu bilo koji deo teritorije SAD.

Kim je tokom posete pohvalio nuklearne naučnike i izjavio da je nuklearni potencijal zemlje "nezamisliv".

U širem globalnom kontekstu, izveštaji o nuklearnom naoružanju ukazuju na rast ukupnog arsenala u svetu. Procene govore da devet nuklearno naoružanih država raspolaže sa oko 9.745 bojevih glava, dok Rusija i Sjedinjene Države zajedno poseduju više od 10.000.