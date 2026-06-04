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Klađenje na „nezavisnost Tajvana“ nema budućnost i vodi samo ka propuštanju razvojnih prilika, izjavila je juče portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine, Mao Ning.

Prema navodima medija u Africi i na Tajvanu, pre i posle posete Lai Čing-tea Esvatiniju, Demokratska progresivna partija toj zemlji je obezbedila finansiranje u vrednosti od 25 milijardi novih tajvanskih dolara i obećala da će prihod od povezanih projekata u potpunosti pripasti kralju i kraljevskoj porodici Esvatinija. Korist od tih projekata imali bi i predstavnici Tajvana u Esvatiniju.

Mao je ocenila da je to još jedan primer do kojih granica vlasti Lai Čing-tea idu kako bi unapredile agendu takozvane nezavisnosti Tajvana.

„Njihovu skupu diplomatiju plaća narod Tajvana, i to je dodatni teret od više od hiljadu novih tajvanskih dolara po stanovniku“, rekla je Mao i dodala da održavanje „diplomatskih odnosa“ sa Esvatinijem ne donosi stvarnu korist narodu, već koristi samo malom broju ljudi. „Reč je o političkoj predstavi obeleženoj pohlepom i korupcijom“, istakla je Mao.

Ona je naglasila da princip jedne Kine predstavlja široko prihvaćen međunarodni konsenzus i osnovnu normu međunarodnih odnosa.

„Kina primenjuje politiku nultih carina prema svih 53 afričke zemlje koje imaju diplomatske odnose sa Kinom, dok je Esvatini jedina afrička zemlja koja održava takozvane diplomatske odnose s Tajvanom“, navela je Mao.