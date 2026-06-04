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Ljudi krtice, Mario i Luiđi iz video igrica, Nindža kornjače ili tipovi koji pokušavaju da uhvate krokodile koji po urbanoj legendi obitavaju u njujorškoj kanalizaciji?

Niz bizarnih snimaka ljudi koji ulaze i izlaze iz ogromnog podzemnog kanalizacionog sistema Njujorka navodi gradske vlasti da se zapitaju šta se to dešava, dok policija istražuje podzemnu misteriju.

AP navodi da su bezbednosne kamere zabeležile najmanje tri noćna slučaja u kojima su grupe ljudi ulazile ili izlazile iz kanalizacionih tunela kroz otvore za održavanje na ulicama u Bruklinu i Kvinsu.

Na jednom snimku, načinjenom prošlog petka u ranim jutarnjim časovima u kvartu Vilijamsburg u Bruklinu, snimljena je grupa od nekih sedam osoba koje iskaču iz šahta usred raskrsnice, pred očima vozača koji su prolazili tu.

Neki su nosili baterijske lampe na glavi i nešto što je izgledalo kao lopate i drugi alat.

Jedan je za dlaku izbegao da ga pregazi automobil dok su se izvlačili iz kanalizacije.

1/8 Vidi galeriju Ljudi izlaze iz šahtova u Njujorku tokom noći, policija istražuje slučaj Foto: Printscreen

Na drugom snimku, grupa od oko sedam ljudi vidi se kako izlazi iz otvora za održavanje oko 2 sata ujutru u mirnoj ulici u bruklinskom kvartu Grejvsend.

Uputili su se do nekoliko parkiranih automobila i izvukli čistu odeću da se presvuku.

Policija navodi da je ta grupa ušla u kanalizaciju oko 23 časa, što znači da su bili pod zemljom tri sata.

I BBC izveštava o ovoj njujorškoj misteriji koja je poslednjih nedelja privukla pažnju na društvenim mrežama.

Njujork Foto: Yuki Iwamura/AP

Na jednom od snimaka vidi se kako nekoliko muškaraca uklanjaju poklopac šahta, a potom se spuštaju u kanalizaciju, da bi se pojavili ponovo na površini nekoliko sati kasnije.

- Ulazak u kanalizacioni sistem je i nezakonit i izuzetno opasan - kazao je britanskom medijskom servisu portparol gradskog Odeljenja za zaštitu životne sredine (DEP).

Njujorška policija još uvek ne zna da li je za sve incidente kriva ista grupa.

Američki mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da muškarci, snimljeni kamerama za nadzor u kvartovima širom Bruklina i Kvinsa, verovatno traže vredne stvari pod zemljom.

Njujorška policija Foto: AP/Frank Franklin II

Ukoliko budu uhvaćeni, mogli bi da budu optuženi za provalu.

- U kanalizaciji može da bude i pregršt opasnih stvari, između ostalog štetnih i potencijalno smrtonosnih gasova, a povećan je i rizik od davljenja zbog vode. Zbog toga ljudi nikada ne bi trebalo da ulaze u cevi, odvode, slivnike, šahte ili ispuste - ukazao je portparol DEP-a.

Policiji je prethodnih dana stizalo niz prijava o neidentifikovanim ljudima koji su skidali poklopce šahtova, a potom ulazili u kanalizacione odvode.

- Grupa je potom pobegla u nepoznatom vozilu i u nepoznatom smeru. Nije bilo povređenih niti je iko uhapšen, a istraga je i dalje u toku - rečeno je iz policijske uprave Njujorka za BBC. dodali su.

CBS njuz iz policijskih izvora saznaje da se veruje da su muškarci snimljeni kako se izlaze iz šahta "lovci na blago" i urbani istraživači koji traže vredne stvari u kanalizacionom sistemu.