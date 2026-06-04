(KMG) -- Rusko izdanje prve knjige „Upravljanje Kinom pod vođstvom Si Đinpinga“ predstavljeno je u sredu na 29. Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Događaju je prisustvovalo više od stotinu predstavnika medija, istraživačkih centara i državnih institucija iz Kine, Rusije i drugih zemalja.

Učesnici događaja ocenili su da knjiga predstavlja dokumentarno delo koje pruža sveobuhvatan prikaz velikih dostignuća i prakse kineskog upravljanja u novoj eri. Kroz detaljne studije slučaja, objektivne analize i sistematična objašnjenja, delo verno beleži napore Kine da prevaziđe izazove i nastavi put razvoja.

Rusko izdanje knjige trebalo bi da posluži kao autoritativan i živopisan izvor za sve u Rusiji koji žele bolje da razumeju kako je Kina ostvarila svoj razvoj i kakve rezultate donosi njen model upravljanja. Istovremeno, knjiga će predstavljati važan most za dalje produbljivanje kulturne razmene između Kine i Rusije.

Kineska medijska grupa