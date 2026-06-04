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Ministarstvo poljoprivrede SAD (USDA) objavilo je kasno u utorak da je nova vrsta vijčane muve, koja se proširila Meksikom tokom prošle godine, sada pronađena kod teladi u Teksasu, izveštava Rojters.

Slučaj je potvrđen u gradu La Prajor, oko 48 kilometara od granice SAD i Meksika. Američki stočari strahuju da bi epidemija mogla da desetkuje njihova stada, što bi dovelo do pada proizvodnje govedine i viših cena za potrošače.

Vijčane muve su paraziti čije ženke polažu jaja u otvorene rane i sluzokožu životinja. Kada se jaja izlegu, stotine larvi koriste svoje oštre organe na ustima da probijaju živo tkivo i proždiru ga, što na kraju dovodi do smrti životinje ako se ne leči.

Karantin uspostavljen, rizik za ljude nizak

Prvi slučaj u poslednjih 60 godina otkriven je kod teleta starog tri nedelje, kom su larve pronađene u predelu pupka. Pošto se infekcija najčešće širi kretanjem zaraženih životinja, Ministarstvo poljoprivrede SAD i vlasti Teksasa uspostavljaju zonu nadzora i karantina u radijusu od 20 kilometara.

Ova muva može zaraziti ljude i kućne ljubimce, ali je rizik za ljude nizak, a takvi slučajevi su retki. Ministarstvo takođe navodi da muva ne predstavlja pretnju po bezbednost hrane.

Kritike zbog sporog reagovanja

Vlasti planiraju da puste milione sterilnih vijčanih muva kako bi obuzdale širenje. Ženke se pare samo jednom u životu, tako da će jaja koja polože nakon parenja sa sterilnim mužjacima biti neoplođena. Ministarstvo poljoprivrede SAD tvrdi da su se pripremali za moguću epidemiju i da su njihovi napori odložili dolazak parazita za godinu dana.

Sekretarka poljoprivrede Bruk Rolins uverila je stočare da je osoblje Ministarstva poljoprivrede SAD već u Južnom Teksasu kako bi pružilo podršku i pozvala ih da budu posebno oprezni. Međutim, komesar za poljoprivredu Teksasa Sid Miler kritikovao je reakciju savezne vlade.