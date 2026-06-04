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Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da su Mađarska i Ukrajina postigle "sveobuhvatan dogovor" o proširenju jezičkih, kulturnih, obrazovnih i političkih prava za oko 100.000 etničkih Mađara u ukrajinskoj oblasti Zakarpatje, nakon višenedeljnih pregovora na ekspertskom nivou.

Prema dogovoru, Kijev se obavezao da usvojene mere ugradi u ukrajinsko zakonodavstvo i da ih uključi u akcioni plan za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Budimpešta je, zauzvrat, signalizirala da bi podržala otvaranje prvog pregovaračkog klastera za Ukrajinu.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Proširenje prava za mađarsku manjinu u Ukrajini

Mađarska vlada je postigla "sveobuhvatan dogovor" sa Ukrajinom o proširenju prava etničke mađarske manjine, rekao je premijer Peter Mađar u sredu.

- Radujem se što mogu da objavim uoči Dana nacionalnog jedinstva da je ukrajinska vlada prihvatila da u svoju legislativu u bliskoj budućnosti ugradi dogovorene mere, čime će našim sunarodnicima u Zakarpatju biti data znatno šira obrazovna, kulturna, jezička i politička prava nego do sada.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

Promene u obrazovanju i pravima manjina

Prema navodima Rojtersa, Ukrajina je pristala da obnovi sistem škola za etničke manjine, gde će deca moći da koriste svoj maternji jezik u svim školskim aktivnostima, uključujući i ispite.

Takođe je predviđeno da mađarski učenici mogu koristiti nacionalne simbole i zastave tokom proslava.

- 100.000 Mađara dobiće nazad svoja osnovna prava - rekao je Mađar, dodajući da će dogovor biti unet i u ukrajinsko zakonodavstvo i u plan reformi za EU integracije.

Ako se to sprovede, Mađarska bi podržala otvaranje prvog pregovaračkog klastera za pristupanje Ukrajine EU.

1/4 Vidi galeriju Zelenski se obraća naciji Foto: Printksrin

Manjinska pitanja kao prepreka EU integracijama

Pitanje položaja mađarske manjine u Zakarpatju godinama je bilo jedno od glavnih spornih tačaka u odnosima Kijeva i Budimpešte.

Mađarska je ranije koristila zabrinutost zbog prava te manjine kao razlog za blokiranje približavanja Ukrajine Evropskoj uniji i NATO-u, uz sporove oko jezika, vojne regrutacije i dvojnog državljanstva.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

EU pregovori i naredni koraci

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će pitanje otvaranja pregovaračkih klastera za Ukrajinu biti razmatrano na samitu Evropskog saveta 18. i 19. juna.

Istovremeno, Politico je izvestio da bi EU zemlje mogle da otvore prvi pregovarački "klaster" na konferenciji u Luksemburgu 15. juna, što bi predstavljalo prvi formalni korak u detaljnim pregovorima o političkim, pravnim i ekonomskim reformama neophodnim za članstvo Ukrajine.