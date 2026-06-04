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Itamar Ben Gvir, izraelski ministar nacionalne bezbednosti poznat po ultradesničarskim stavovima, oštro je kritikovao sporazum između Izraela i Libana postignut uz posredovanje SAD, ocenivši ga "ozbiljnom greškom i pustim snom savetnika koji premijera (Benjamina Netanjahua) vuku u pogrešne odluke".

On je na društvenoj mreži X napisao da će sporazum imati suprotan učinak od željenog.

- Hezbolah će time samo da ojača, a Izrael se, umesto da ga porazi, miri se sa njegovim postojanjem - poručio je Ben Gvir.

U objavi je naveo i da Izrael mora da zna da se suprotstavi saveznicima kada je to potrebno.

- Postoje trenuci kada čak i predsedniku SAD treba reći "ne". Kada to ne učinimo, sledeći put ćemo se suočiti sa daleko jačim i opasnijim Hezbolahom - dodao je Ben Gvir.

Itamar Ben Gvir Foto: ATEF SAFADI/EPA

On je doveo u pitanje mogućnost primene spoarazuma, ocenivši da se Hezbolah nije povukao južno od reke Litani.

Ben Gvor je takođe izrazio sumnju u sposobnost libanske vojske da obezbedi poštovanje sporazuma.

Izrael i Liban objavili su prethodno zajedničku izjavu o sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD.

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

Dokument postavlja temelje za smirivanje situacije na terenu i nastavak pregovora.