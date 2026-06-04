"I PREDSEDNIKU AMERIKE TREBA REĆI 'NE', OVO JE OZBILJNA GREŠKA" Ministar napao savetnike premijera Izraela zbog sporazuma sa Hezbolahom, ali ne i Netanjahua
Itamar Ben Gvir, izraelski ministar nacionalne bezbednosti poznat po ultradesničarskim stavovima, oštro je kritikovao sporazum između Izraela i Libana postignut uz posredovanje SAD, ocenivši ga "ozbiljnom greškom i pustim snom savetnika koji premijera (Benjamina Netanjahua) vuku u pogrešne odluke".
On je na društvenoj mreži X napisao da će sporazum imati suprotan učinak od željenog.
- Hezbolah će time samo da ojača, a Izrael se, umesto da ga porazi, miri se sa njegovim postojanjem - poručio je Ben Gvir.
U objavi je naveo i da Izrael mora da zna da se suprotstavi saveznicima kada je to potrebno.
- Postoje trenuci kada čak i predsedniku SAD treba reći "ne". Kada to ne učinimo, sledeći put ćemo se suočiti sa daleko jačim i opasnijim Hezbolahom - dodao je Ben Gvir.
On je doveo u pitanje mogućnost primene spoarazuma, ocenivši da se Hezbolah nije povukao južno od reke Litani.
Ben Gvor je takođe izrazio sumnju u sposobnost libanske vojske da obezbedi poštovanje sporazuma.
Izrael i Liban objavili su prethodno zajedničku izjavu o sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD.
Dokument postavlja temelje za smirivanje situacije na terenu i nastavak pregovora.
Prema izjavi, dve strane su se obavezale na brzo uspostavljanje pilot-zona.
(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)