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Četiri poljoprivredna radnika, migranta, ubijena su i spaljena živa u Amendolari na jugu Italije, a ono u šta je policija sumnjala, pokazalo se tačnim posle pregleda video-snimaka sa nadzornih kamera benzinske pumpe na kojoj se dogodilo to višestruko ubistvo.

Na snimku se vide dve osobe koje, prvo jedna, pa druga, spolja blokiraju vrata koristeći snagu ruku, dok kroz zadnji deo vozila, ubacuju zapaljivu tečnost. Zatim se vidi plamen i njihovo bekstvo.

Hapšenje i istraga

Dva pakistanska državljanina uhapšena su po nalogu tužilaštva u Kastrovilariju zbog ubistva četvorice nadničara. Do njihovog hapšenja je došlo nakon dugog saslušanja u policijskoj stanici u Kozenci, gde su dovedeni posle saslušanja u Vilapjani.

Istražitelji su do njih došli zahvaljujući video-nadzoru benzinske pumpe, koji je zabeležio sve faze zločina.

Otkriće tela

Vatra je izbila neposredno uz točilice goriva. Stub crnog dima bio je vidljiv kilometrima daleko. Vatrogasci su u 13 časova poslati na teren radi gašenja požara koji je mogao da zahvati rezervoare i da izazove katastrofu.

Kada je požar ugašen, otkriveni su ugljenisani ostaci četiri osobe u vozilu.

Svedočenje jedinog preživelog

Ceo slučaj je potvrdio i jedini preživeli, koji se nalazio u zapaljenom vozilu. Reč je o avganistanskom državljaninu koji je za "TGR Kalabrija", na slabom italijanskom rekao da su tri žrtve bili njegovi sunarodnici, dok je četvrta žrtva bila iz Pakistana.

On tvrdi da su dvojica privedenih tražila novac za prevoz, koji žrtve nisu želele da daju. Nakon toga, kako je rekao, oni su sipali benzin u vozilo i bacili upaljač, spalivši četvoricu migranata.

On je uspeo da pobegne razbijanjem prozora i na snimku se vidi sa zavijenim rukama zbog opekotina. Takođe je izjavio da su pakistanski državljani pretili njemu i drugima noževima i pištoljima kako bi ih prisilili na rad i da ih nisu plaćali.

Istražitelji su uspeli da identifikuju žrtve zahvaljujući dokumentima koji su pronađeni u stanu u kojem su živeli s drugim migrantima.

Među njima je bio i 35-godišnji Avganistanac Mohamad Tadž Alamjar, koji u Italiji živi oko godinu dana i jedini je preživeo pokušaj ubistva. Četvorica kolega ubijena su pred njegovim očima.

- Novac nam nisu davali, hranu jesu, kuću jesu, ali novac ne - rekao je, dodajući da postoji "velika mafija iz Pakistana".

1/3 Vidi galeriju Ubistvo četvorice migranata na jugu Italije Foto: Valerio Panettieri/L'Atravoce/RO / Zuma Press / Profimedia

Mesto zločina

Incident se dogodio usred dana na benzinskoj pumpi IP duž državnog puta 106 Jonika, nekoliko kilometara od mesta Amendolara u pokrajini Kozenca.

Tom prilikom je izgoreo kombi čija boja i registarske oznake se nisu mogle razaznati. Vatrogasci su tek posle gašenja požara otkrili spaljena tela četiri osobe.

Od početka istrage isključena je mogućnost nesreće. Policija smatra da je reč o ubistvu, iako okolnosti još nisu potpuno razjašnjene.

Sumnje i mogući motivi

Policija u Kozenci, koja vodi istragu, prikupila je snimke sa nadzornih kamera u okolini, uključujući i one sa benzinske pumpe. Snimci su ukazali na moguće obračune unutar zajednice migranata koji rade kao nadničari.

Dve osobe koje su pobegle nakon požara identifikovane su i uhapšene. Istražitelji razmatraju mogućnost sukoba između grupa radnika i posrednika u poljoprivrednim sezonama, kao i širu mrežu eksploatacije migranata.