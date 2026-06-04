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Bez njenog odobrenja sportisti u ogromnoj zemlji ne bi mogli da urade ništa. Ali, ona je hladnokrvno skrajnuta, i to ni manje ni više od strane svoje bivše učenice i zvezde Aline Kabajeve. Od tada, u Kremlju je izbila svađa koja je potpuno prevazišla puko sportsko nadmetanje.

1/12 Vidi galeriju Alina Kabajeva Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

S jedne strane, izdana mentorka Viner. Žena od koje su mnogi strahovali zbog njene ekstremne čvrstine, godinama je podržavala ruskog predsednika Vladimira Putina na izborima. S druge strane, Kabajeva. Njena ljubavna veza sa ruskim predsednikom više gotovo i da nije tajna. Ona nije samo ljubavnica šefa Kremlja, već i majka njihovo dvoje dece.

Zašto je karijera Irine Viner počela da se urušava?

Činjenica je da se Kabajeva od obične poslanice Dume uzdigla do predsednice Nacionalne medijske grupe - velike državne korporacije. Uz to, izgradila je sportsku akademiju, a smatra se da je urpavo zbog toga borba za moć sa njenom nekadašnjom mentorkom eksalirala.

Viner je odlučivala ko će predstavljati Rusiju na međunarodnim sportskim nadmetanjima, ali je ovaj monopol moći počeo je da se ruši tokom leta 2021. Na Olimpijskim igrama u Tokiju, koje su morale biti odložene za godinu dana zbog pandemije, Rusija je propustila zlatne medalje na koje je računala. Ubrzo nakon toga, Kabajeva je otvorila svoju školu. Ona je dobila velike svote novca i posebne privilegije, što je Irina Viner protumačila kao uvredu.

Irina Viner Foto: Youtube/saltychoco

Verbalni napad na Kabajevu

Nakon brojnih uvreda, došlo je do javne svađe u Kazanju 2024. godine. Na Igrama BRIKS-a Rusija je izvela dva tima - nacionalni tim i sportiste iz akademije Aline Kabajeve "Nebeska milost".

Ono što je rasplamsalo sukob je "bekstvo" mlade gimnastičarke Marije Borisove u školu ljubavnice ruskog predsednika. Talentovana gimnastičarka pružila je impresivan nastup, što je razočaralo Irinu Viner, koja je prvo bes iskaljivala na sudijama, a potom je psovala Kabajevu.

- Tvoja Marija treba da odj*be - rekla je ona, nakon čega je uputila još nepristojnije psovke, koje mediji nisu prenosili.

Alina Kabajeva Foto: Profimedia

Pobednica dobija pojačanje

Očigledno je Vinerova izabrala pogrešnu metu, pošto je nakon svađe na tribinama njena federacija raspuštena, a ona je morala da podnese ostavku na mesto selektora reprezentacije. Mentorka je bila besna, i zatražila je podršku od svog supruga, oligarha Ališera Usmanova.

Usmanov pripada samom vrhu ruske elite. Biznismen, čije se bogatstvo procenjuje na oko 14 milijardi dolara, vlasnik je i Komersanta, jedinih dnevnih novina koje kritički izveštavaju o Kabajevoj.

Komersant je pisao da su "čak i u Rusiji, zemlji koja je naviknuta na "kronizam", ljubitelji gimnastike žestoko protestovali zato što je od 15 sportista u nacionalnom timu čak 14 imalo vezu sa školom "Nebeska blagodat".

Isti medij je izveštavao i o korupcijskom skandalu oko akademije Aline Kabajeve.

- Prema podacima ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, 8 milijardi rubalja (približno 95 miliona evra) je pronevereno tokom izgradnje škole, a dodatnih 1,5 milijardi rubalja (18 miliona evra) je oprano. Trinaest ljudi se suočava sa suđenjem zbog ovoga, uključujući i visoke rukovodioce Gasproma - pisao je Komersant.

Korupcijski skandal nije naštetio Aline Kabajeve, i sada se spekuliše da će ona postati ministarka sporta.