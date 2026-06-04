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Glasanje je završeno rezultatom 215 : 208 i uglavnom je simboličnog karaktera, ali je usvojeno nakon što su četiri republikanca glasala zajedno sa demokratama, izražavajući neslaganje sa ratom koji je počeo krajem februara.

Rezolucija o ratnim ovlašćenjima

Usvojena mera predstavlja rezoluciju o ratnim ovlašćenjima, kojom se zahteva da Tramppovuče američke snage ili da zatraži odobrenje Kongresa za nastavak sukoba.

Nije jasno koliku pravnu snagu ova odluka ima, dok je Bela kuća odbacila njen značaj, tvrdeći da je reč o neustavnom pokušaju ograničavanja predsedničkih ovlašćenja.

Ipak, usvajanje rezolucije smatra se politički važnim jer pojačava pritisak na administraciju da pronađe izlaz iz rata sa Iranom, u trenutku kada su cene goriva porasle, a protivljenje javnosti ratu sve više raste.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Rastuće podele u Kongresu

Ovo je četvrti pokušaj Predstavničkog doma da ograniči Trampova ratna ovlašćenja. Senat je u maju već pokrenuo sličnu rezoluciju.

Glasanje je označilo samo prvi korak u usvajanju rezolucije u Senatu, a pošto je glasao i Predstavnički dom Kongresa, očekuje se da će Tramp uložiti veto.

Senatori su usvojili predlog sa 50 glasova za i 47 protiv, jer se četvoro republikanca pridružilo većini demokrata koji su se zalagali za usvajanje rezolucije, dok je senator Džon Feterman iz Pensilvanije bio jedini demokrata koji se protivio.

Glasanje je pokazalo nove podele unutar Republikanske stranke, samo nekoliko dana nakon što su konzervativci u Kongresu osporili plan administracije za fond od 1,8 milijardi dolara namenjen "borbi protiv zloupotrebe vlasti".

Rezolucija koja je usvojena nalaže predsedniku da "ukloni Oružane snage SAD iz neprijateljstava unutar ili protiv Irana, osim ako za to nije eksplicitno dato ovlašćenje objavom rata ili posebnim ovlašćenjem za upotrebu vojne sile".

Prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, usvojenom kao odgovor na Vijetnamski rat, predsednik SAD može da vodi vojnu akciju samo 60 dana pre nego što je završi, tražeći odobrenje od Kongresa ili produženje od 30 dana zbog "neizbežne vojne nužnosti u vezi sa bezbednošću Oružanih snaga SAD" tokom povlačenja snaga.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Podela među republikancima

Za rezoluciju su glasali republikanci Tomas Mezi, Brajan Ficpatrik, Tom Baret i Voren Dejvidson, zajedno sa demokratama.

Demokrata Džared Golden, koji je ranije glasao protiv sličnih mera, ovog puta je podržao rezoluciju.

Republikanac Tom Baret izjavio je da "Kongres samostalno objavljuje rat" i da je važno čuvati to pravo. Na pitanje da li se plaši odmazde Trampa, rekao je da glasa po savesti.

Demokrata Gregori Meks ocenio je glasanje kao "značajan dvostranački ukor" Trampovoj politici i prvi korak ka okončanju rata.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Posledice rata

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara. Iran je odgovorio napadima na Izrael i američke saveznike u Persijskom zalivu, a blokiran je i Ormuski moreuz, ključna ruta za svetsku trgovinu naftom.

U aprilu su SAD uvele blokadu brodova koji plove prema i sa iranske obale, a 8. aprila postignut je početni sporazum o prekidu vatre između SAD i Irana.

Novi napadi i diplomatske poruke

Uprkos sporazumu, SAD su poslednjih dana ponovo izvele udare na Iran, na šta je Teheran odgovorio napadima na Kuvajt, američkog saveznika.

Predsednik Tramp je uoči glasanja izjavio da pregovori o okončanju rata "idu veoma dobro" i da bi dogovor mogao da bude postignut već tokom vikenda.