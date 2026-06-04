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Hezbolah je odbacio prekid vatre s Izraelom koje su podržale SAD.

Skaj njuz prenosi da se u saopštenju navodi da je ova proiranska ekstremistička organizacija "zvanično obavestila (libanskog) predsednika Džozefa Auna o odbacivanju sporazuma, insistirajući da svaki prihvatljiv dogovor mora da započne potpunim povlačenjem Izraela sa cele libanske teritorije"

Hezbolah dodaje da takođe "smatra da povratak raseljenih stanovnika, napori za obnovu i oslobađanje libanskih zatvorenika" treba da predstavljaju "osnovne uslove za bilo koji budući sporazum".

Britanska televizija podseća da Hezbolah nije bio uključen u pregovore o postizanju prekida vatre koji su zajedničkom izjavom objavili Izrael i Liban, a izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir taj dokument nazvao "ozbiljnom greškom".

1/3 Vidi galeriju Naim Kasem - lider Hezbolaha Foto: Profimedia, EPA/Wael Hamzeh

Primena prekida vatre zavisi upravo od prestanka napada Hezbolaha na Izrael, čija je vojska izvela najdublju kopnenu ofanzivu unutar Libana još od 2000. godine.

U aprilu je Hezbolah odbio još jedan američki predlog prekida vatre Libana s Izraelom, dan nakon što je on produžen za tri nedelje.

Izraelske odbrambene snage (IDF) prethodno su upozorile stanovnike Libana da se ne kreću južno od reke Zahrani dok Izrael napada položaje Hezbolaha.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Avičaja Adrei, portparol IDF za arapsko govorno područje, kazao je da su mete izraelske vojske "objekti i infrastruktura koja se nalaze u selima i u blizini“.

- Svako ko ide na jug ugrožava svoj život - poručio je Adrei, pre nego što je Izrael proširio područje vojnih operacija u južnom Libanu.

Izrael i Liban su se sinoć, nekoliko sati pre Adreijevog upozorenja, složili oko novog prekida vatre nakon pregovora uz posredovanje SAD.

1/3 Vidi galeriju Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Ipak, ministar odbrane Izrael Kac rekao je da će vojska te zemlje za sada nastaviti operacije u Libanu.

On je saopštio da će izraelska vojska ostati u delovima južnog Libana koje okupira u okviru onoga što IDF opisuje kao tampon zonu namenjenu zaštiti naselja na severu Izraela od napada Hezbolaha.

Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Kac je kazao i da stotinama hiljada stanovnika Libana, koje je izraelska vojska proterala iz svojih domova od početka borbi u martu, takođe neće biti dozvoljen povratak.

Skaj njuz navodi da je Izrael jutros sve vreme izvodio vazdušne udare na jugu Libana, a eksplozije su registrovane u blizini grada Nabatije.