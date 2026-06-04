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U Slavjanskom okrugu u Krasnodarskom kraju uveden je režim vanrednog stanja zbog pucanja brane. Vanredna situacija uvedena je nakon što je brana pukla u regionu Kubana, a lokalne vlasti započele su evakuaciju stanovništva, saopštila je Jedinstvena služba dežurnog i dispečerskog sistema (EDDS).

Pukla brana na reci Kuban u Rusiji Foto: Printkskrin

- Izlivanje kroz pukotinu preti selu Hutor Urma (9,5 km od Prorana). Stanovništvo je obavešteno sirenama. Evakuacija je u toku. Doneta je odluka o uvođenju režima vanredne situacije - navodi se u saopštenju EDDS-a na kanalu Maks.

Navodi se da je u brani na reci Kuban, iza baštovanskog neprofitnog partnerstva "Neftjanik", nastala rupa širine 25-30 metara. Prema ažuriranim informacijama, već je evakuisano 17 ljudi, koji su smešteni u hotelu u selu Anastasijevska.

Dan ranije, regionalni operativni štab izvestio je da se stanovnici tri naselja evakuišu u Krimskom okrugu Krasnodarskog kraja zbog delimičnog izlivanja reke Kuban preko brane u oblasti farme Zapadni.

Precizirano je da se evakuišu stanovnici farme Zapadni, sela Gvardejski, farme Urma i farme Jodnik, koji se nalaze u potencijalno opasnoj zoni.

Takođe, 2. juna operativni štab Krasnodarskog kraja uveo je režim vanredne situacije u nekoliko naselja Kriimskog regiona zbog izlivanja reke Kuban i opasnosti od poplava.

(Kurir.rs/Izvestija/Preneo: V.M.)

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