Slušaj vest

Dva ronioca snimala su jato sardina kod obala Južne Afrike, ali nisu bili jedini koji su ih "snimali". Na zapanjujućem snimku vidi se ronilac kako pliva na boku, kada se odjednom pojavljuje Brajdov kit i otvara svoja ogromna usta - svega nekoliko centimetara od čoveka. Ronilac uspeva da nastavi da pliva nepovređen i ostaje smiren uprkos tome što je bio na sekund od toga da bude progutan.

Brajdov kit može da naraste do 14 metara dužine i da dostigne težinu do 50 tona. Ovaj sisar inače ne napada ljude, ali se hrani tako što velikom brzinom guta jata riba. Ako se čovek nađe preblizu, može biti slučajno progutan ili udaren njegovim snažnim telom ili perajima.

Stručnjaci savetuju da ljudi drže razdaljinu najmanje 91 metar od kitova, a još više ako je prisutno mladunče. Prošle godine, jedan kajakaš je ispričao da je umalo bio progutan od strane grbavog kita na jugu Čilea.

Adrijan Simankas veslao je kod patagonskog grada Punta Arenasa kada je ogromni kit iznenada izronio i progutao njega i njegov žuti kajak. Pet sekundi kasnije, pojavio se na površini dok je leđno peraje kita ponovo izvirivalo iz ledene sive vode.

- Mislio sam da me je progutao! Mislio sam da me je već pojeo i progutao, mislio sam da je možda reč o kitu ubici - rekao je Adrijan nakon neočekivanog susreta.

- Pričali smo o orkama malo pre toga, pa sam to imao u glavi, ali kada sam izašao shvatio sam da je verovatno iz radoznalosti kit prišao ili možda pokušao da komunicira - dodao je Adrijan.

Ceo događaj je snimljen kamerom i objavljen na društvenim mrežama od strane njegovog oca Dela Simankasa, koji se može čuti kako viče: "Opusti se! Opusti se!"

- Kada sam se okrenuo, nisam video Adrijana, svog sina. Nisam ga video, ni njega ni čamac. Bio sam iznenađen i zabrinut. Zatim sam ga video kako isplivava na površinu, a iza njega i čamac. Video sam deo tela kita - kaže otac.

Dodao je da su mu u tom trenutku kroz glavu prolazile misli o supruzi i dva sina, starosti 12 i 15 godina.

- Odjednom je izronio i počeo da trese glavom. Samo sam bio odbačen u vazduh i pao u vodu. Bio sam slobodan i samo sam plutao. Ne mogu da verujem da sam ovde i da mogu da pričam o tome - rekao je Adrijan.