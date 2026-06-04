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Jedan tinejdžer je ubijen, a još tri osobe su ranjene u pucnjavi koja se dogodila nakon ceremonije završetka srednje škole u Kaliforniji u sredu uveče, saopštile su vlasti.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u Kaliforniji u srednjoj školi nakon svečane dodele diploma Foto: Printscreen/X

Policija je oko 19:15 časova po lokalnom vremenu dobila prijavu o pucnjavi na parkingu srednje škole Fairfield High School, koja se nalazi oko 80 kilometara severoistočno od San Franciska, izjavila je Mišel Belija iz Policijske uprave Ferfilda.

Među ranjenima i jedanaestogodišnje dete

Prema njenim rečima, među troje ranjenih nalazi se i dete staro 11 godina, kao i dve odrasle osobe od 20 i 25 godina.

- Postojala je i četvrta žrtva, osamnaestogodišnjak, koji je podlegao povredama zadobijenim u ovom incidentu - rekla je Belija.

Ona je dodala da je istraga u toku i da je reč o veoma aktivnom slučaju.

- Za sada nemamo nikakve informacije koje bi ukazivale na to da postoji kontinuirana pretnja za zajednicu - navela je.

Osumnjičeni još nije identifikovan

Vlasti za sada nisu objavile nikakve informacije o mogućem osumnjičenom za napad. Mediji su zatražili dodatne informacije od lokalne policije i kancelarije šerifa okruga Solano.

Pucnjava nakon završne svečanosti

Školski okrug Ferfild-Susan saopštio je da su policijske snage intervenisale tokom ceremonije dodele diploma srednje škole Sem Yeto High School, koja deli kampus sa školom Fairfield High School.

Jedan od prisutnih izjavio je da je čuo pucnje dok su se na parkingu škole fotografisali maturanti i njihove porodice.

Svedoci opisali haotičnu scenu

Amanda Prieto, koja živi u blizini škole, rekla je da je bila u dvorištu i razgovarala telefonom kada je začula pucnjavu.

- Pogledala sam preko ograde i videla ljude kako vrište i beže preko parkinga. Bilo je jezivo - rekla je ona.

Amanda, čiji sedamnaestogodišnji sin pohađa tu školu, istakla je da je odmah osetila veliki strah.

Njen suprug Luis Prieto izjavio je da su hitne službe reagovale veoma brzo i da su se na licu mesta ubrzo pojavili policijska vozila i ambulantna kola.

Školska uprava: Naše misli su uz porodice

Predstavnica školskog okruga, Ilana Izrael Samjuels, saopštila je da su misli svih zaposlenih uz osobe pogođene ovom tragedijom.