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Napad se dogodio na teško pristupačnom terenu. Spasioci još uvek nisu uspeli da stignu do povređenog, a zbog niske oblačnosti nije mogao da interveniše ni spasilački helikopter, preneo je portal Novinky.cz.

Portparolka Helikopterske hitne medicinske službe Air-Transport Europe, Zuzana Hopjakova, izjavila je da spasilačke ekipe pokušavaju da stignu do povređenog muškarca kopnenim putem. Prema navodima portala, mestu napada je veoma teško pristupiti čak i četvorotočkašem.

- Mogu da potvrdim da smo na lice mesta poslali ekipu hitne medicinske pomoći. Intervencija je trenutno u toku - rekla je Petra Klimešova, portparolka Operativnog centra Hitne medicinske pomoći Slovačke.

Prema pisanju portala topky.sk, žrtva napada je šumski radnik. Obim njegovih povreda za sada nije poznat.

Već drugi napad ove nedelje



Ovo je već drugi napad medveda u toku jedne sedmice. U utorak, 2. juna, medvedica je napala tridesetšestogodišnjeg muškarca u mestu Stranavi, u okrugu Žilina na severu Slovačke.

Povređeni muškarac je helikopterom prevezen u bolnicu u Žilina i nalazi se u stabilnom stanju.

- Pacijent je hospitalizovan u žilinskoj bolnici sa brojnim ranama na različitim delovima tela - izjavila je portparolka bolnice Zuzana Fialova.

Sredinom aprila medved je napao muškarca tokom jutarnjeg trčanja u Banskoj Bistrici, na brdu Urpin. Tom prilikom muškarac je zadobio povrede u predelu grudnog koša.

Prošle godine u Slovačkoj je zabeleženo 19 napada mrkog medveda na ljude. U tim napadima jedna osoba je izgubila život, dok je 16 ljudi povređeno.

Tokom 2025. godine građani su slovačkim vlastima podneli oko 2.000 prijava i žalbi u vezi sa problemima koje izazivaju medvedi.

Iste godine u Slovačkoj je odstreljeno gotovo 200 medveda, ali je uprkos tome zabeležen najveći broj napada medveda na ljude do sada. Prema procenama, u Slovačkoj živi oko 1.300 medveda.