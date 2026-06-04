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Ukrajinske vlasti saopštile su danas da je najmanje 14 osoba ubijeno u ruskim napadima u sredu i tokom protekle noći u regionima Herson, Donjeck i Harkov, a više desetina je povređeno.

Samo u Hersonu je najmanje šest osoba ubijeno, a 26 ranjeno, uključujući i decu, prenosi Ukrinform, pozivajući se na podatke lokalne vojne administracije.

Najmanje pet civila je ubijeno, a 11 ranjeno u Donjeckom regionu, objavio je načelnik te oblasti Vadim Filaškin na Fejsbuku.

Prema navodima regionalnih vlasti Harkova, ruske snage gađale su 17 stambenih naselja, a u tim napadima ubijene su tri osobe, a više od 20 je ranjeno.

Napadi su izvršeni raketama, vazdušnim bombama, dronovima, a naneta je šteta železničkoj infrastrukturi, trgovinskim objektima, privatnim kućama i energetskom sistemu.