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Ukrajinske vlasti saopštile su danas da je najmanje 14 osoba ubijeno u ruskim napadima u sredu i tokom protekle noći u Hersonskoj, Donjeckoj i Harkovskoj oblasti, a više desetina je povređeno.

Samo u Hersonu je najmanje šest osoba ubijeno, a 26 ranjeno, uključujući i decu, prenosi Ukrinform, pozivajući se na podatke lokalne vojne administracije.

Najmanje pet civila je ubijeno, a 11 ranjeno u Donjeckoj oblasti, objavio je načelnik te oblasti Vadim Filaškin na Fejsbuku.

Prema navodima regionalnih vlasti Harkova, ruske snage gađale su 17 stambenih naselja, a u tim napadima ubijene su tri osobe, a više od 20 je ranjeno.

Ruski napad na Kijev, Harkov, Zaporožje i Krivi Rog Foto: Printscreen/X

Napadi su izvršeni raketama, kliznim bombama, dronovima, a naneta je šteta železničkoj infrastrukturi, trgovinskim objektima, privatnim kućama i energetskom sistemu.

Pojedini regioni Ukrajine su ostali bez struje zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

(Kurir.rs/FoNe/Foto: Ilustracija)

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