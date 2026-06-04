NAJMANJE 14 MRTVIH U RUSKIM NAPADIMA U UKRAJINI! U Hersonu među 26 ranjenih i deca, mete i Donjecka i Harkovska oblast
Ukrajinske vlasti saopštile su danas da je najmanje 14 osoba ubijeno u ruskim napadima u sredu i tokom protekle noći u Hersonskoj, Donjeckoj i Harkovskoj oblasti, a više desetina je povređeno.
Samo u Hersonu je najmanje šest osoba ubijeno, a 26 ranjeno, uključujući i decu, prenosi Ukrinform, pozivajući se na podatke lokalne vojne administracije.
Najmanje pet civila je ubijeno, a 11 ranjeno u Donjeckoj oblasti, objavio je načelnik te oblasti Vadim Filaškin na Fejsbuku.
Prema navodima regionalnih vlasti Harkova, ruske snage gađale su 17 stambenih naselja, a u tim napadima ubijene su tri osobe, a više od 20 je ranjeno.
Napadi su izvršeni raketama, kliznim bombama, dronovima, a naneta je šteta železničkoj infrastrukturi, trgovinskim objektima, privatnim kućama i energetskom sistemu.
Pojedini regioni Ukrajine su ostali bez struje zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu.
(Kurir.rs/FoNe/Foto: Ilustracija)