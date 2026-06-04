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Bračelari (43) je u bekstru od 2017. godine.

Prema preliminarnim informacijama, policija je dobila informacije da se Bračelari nalazi u svom stanu. Nakon što su ga locirali, sastavljen je operativni plan i stan je opkoljen.

Kada su se policajci približili kući, 43-godišnjak je pucao na njih iz pištolja. Mekoli je ubijen na mestu, dok je Adri ranjen.

Policija je odgovorila, i Bračelari je takođe ranjen u razmeni vatre.

Bračelari je prethodno bio osuđivan za krivično delo "Proizvodnja i prodaja opojnih droga", počinjeno u saučesništvu.

Prema odluci, Okružni sud u Korči je, odlukom br. 657 od 19. decembra 2017. godine, proglasio Violana Bračelarija krivim i osudio ga na 10 godina zatvora. Odluku je potvrdio Apelacioni sud u Korči 17. jula 2018. godine.

U sudskom spisu se pominje krivični postupak iz 2015. godine, gde je Bračelari optužen za umešanost u proizvodnju i prodaju opojnih droga. Prema odluci, tokom pretresa izvršenih u to vreme, u stanu koji je koristio u selu Ložan, pronađen je kanabis.

Sudovi su takođe ocenili kao dokaz komunikaciju pronađenu na njegovom telefonu, gde su pronađeni razgovori o sušenju i transportu narkotika, kao i fotografije koje dokumentuju parcelu, žetvu, sušenje i transport.

U obrazloženju odluke, prvostepeni sud je naglasio da je Bračelari ranije, 2013. godine, osuđen za krivično delo "gajenje narkotičnih biljaka", počinjeno u saučesništvu.

Nakon žalbe koje je podneo Bračelari, Krivični kolegijum Visokog suda je 25. januara 2024. godine odlučio da ne prihvati regres, ostavljajući na snazi odluku Apelacionog suda u Korči.