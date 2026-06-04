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Zaporoška termoelektrana našla se pod žestokim udarom u jutarnjim časovima 4. juna, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Iako zvaničnici ove organizacije nisu precizirali koja je strana izvela napad, njihov tim na terenu potvrdio je da se iz pravca termoelektrane uzdiže gust dim, dok su se u okolini jasno čuli zvuci intenzivnih vojnih aktivnosti.

Ovo postrojenje ima ključnu ulogu u regionu jer njegovo rasklopno postrojenje pomaže u prenosu električne energije do obližnje Zaporoške nuklearne elektrane, koja se nalazi pod ruskom okupacijom.

Hronični nestanci struje i stalna opasnost

Novi incident dogodio se u izuzetno kritičnom momentu, neposredno nakon što je nuklearka pretrpela svoj 17. potpuni nestanak struje od početka invazije, a već peti od početka ove godine.

Prethodni prekid u snabdevanju, zabeležen samo dan ranije, izazvan je napadom drona na trafostanicu Nikopoljska. Ova trafostanica nalazi se na desnoj obali Dnjepra, na teritoriji koju kontroliše Ukrajina, i učestalo je na meti ruskih napada.

Život u skloništima i oslanjanje na generatore

Iz IAEA-e upozoravaju da poslednji talas provokacija i napada izaziva ozbiljnu zabrinutost, pre svega zbog toga što se nuklearna elektrana sada oslanja na samo jedan preostali funkcionalni dalekovod. Tokom poslednjih nekoliko nedelja, ovaj vod je više puta prekinut, što je primoralo rukovodstvo da aktivira hitne dizel-generatore kako bi se obezbedilo neophodno hlađenje za šest nuklearnih reaktora.

Prema poslednjim informacijama, dalekovod je trenutno u funkciji, ali je osoblje objekta provelo sate u skloništima zbog bezbednosnih rizika.

Generalni direktor IAEA, Rafael Grosi, uputio je hitan apel za momentalni prekid svih vojnih dejstava u blizini postrojenja kako bi se izbegao rizik od dugotrajnog nestanka struje koji bi mogao da izazove katastrofalne posledice.

1/5 Vidi galeriju nuklearka Zaporožje Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, EPA / Sergei Supinsky, Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kršenje bezbednosnih stubova i globalni rizik

Zaporoška nuklearna elektrana je najveće nuklearno postrojenje u Evropi i zauzima mesto među deset najvećih na svetu.

Ukrajinske vlasti konstantno upozoravaju da ruska okupacija ovog objekta predstavlja jednu od najvećih pretnji globalnoj nuklearnoj bezbednosti.

Da su rizici sve veći potvrdila je i IAEA, koja je ukazala na to da pojačana aktivnost bespilotnih letelica u blizini elektrane drastično povećava šanse za nuklearni akcedent.

1/8 Vidi galeriju Tim stručnjaka IAEA video eksplozije i dim nakon napada blizu nuklearne elekrane Zaporožje na jugu Ukrajine Foto: HOGP/Ukrainian Presidential Press Off, screenshot X/LW_WorldNews

Pored fizičkih napada, postrojenje se suočava i sa informacionom blokadom. Elektrana je nedavno izgubila i fiksnu i internet vezu na čak 12 sati, što je najduži prekid komunikacija od početka rata.