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Listu je sastavio brend "Corona" u okviru projekta "2026 Corona Beach 100", koji obuhvata poznate svetske plaže, ali i manje poznate skrivene uvale. Prilikom izbora analizirana su tri kriterijuma - kultura života uz plažu, povezanost sa prirodom i prirodna lepota pejzaža.

Barafundle Bay - skriveni dragulj Velsa

Jedan od novih ulazaka na listu ove godine je plaža Barafundle Bay u Pembrokširu. To je prva velška plaža koja se našla na ovoj listi, a pohvaljena je zbog svog "udaljenog i dramatičnog pejzaža", budući da je dostupna samo pešačkom stazom preko litica i kroz srednjovekovni prolaz.

- Barafundle Bay deluje skriveno čak i kada ljudi govore o njoj. Do nje se stiže samo šetnjom duž obale Pembrokšira, a polumesec svetlog peska smešten je između krečnjačkih litica, bez ikakve izgrađene infrastrukture u okolini. Nema puta, nema kafića, nema mobilnog signala, samo morske ptice iznad, hladna i bistra voda ispod i tišina koja vas usporava, a da toga niste ni svesni - stoji u objavi.

Fistral Beach - britanska prestonica surfovanja

Na listu se vratila i Fistral Beach u Kornvolu, koja je opisana kao "društveno i kulturno središte" britanskog surfovanja. Ova plaža smatra se prestonicom surfovanja u Velikoj Britaniji još od održavanja prvog Britanskog prvenstva u surfovanju 1966. godine.

- Okrenuta punoj snazi Atlantskog okeana, to je mesto na koje dolazite zbog talasa, šolje toplog čaja u promrzlim rukama i osećaja da ste deo nečega posebnog. Plaža pruža odlične uslove tokom cele godine, sa stalnim talasima, zlatnim peskom i surf zajednicom koja je podjednako iskusna koliko i gostoljubiva.

Evropa snažno zastupljena - prelepe grčke plaže i Zlatni Rat u Hrvatskoj

Evropske plaže zauzele su značajno mesto na listi.

Iz Grčke su se među najboljima našle Agia Anna Beach, Elafonissi Beach i Sarakiniko Beach.

Španijupredstavljaju Aiguablava Beach, Cala Salada i Cala Mondragó.

Na listi su se našle i plaže iz Italije, Francuske, Hrvatske, Turske, Maroka, Tajlanda i brojnih drugih turističkih destinacija.

Među 100 najlepših plaža sveta svoje mesto je zauzela i čuvena hrvatska plaža Zlatni Rat, jedna od najprepoznatljivijih plaža na Jadranu.

Zlatni Rat u Hrvatskoj Foto: Shutterstock

Lista "2026 Corona Beach 100" deo je globalne kampanje kompanije Corona pod nazivom "This Is Living", koja promoviše boravak u prirodi i život uz more.