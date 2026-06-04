PROGLAŠENO 100 NAJBOLJIH PLAŽA NA SVETU 2026. GODINE! Među njima prelepe grčke i španske plaže, jedna na Jadranu, pa čak i dve u Velikoj Britaniji (FOTO/VIDEO)
Listu je sastavio brend "Corona" u okviru projekta "2026 Corona Beach 100", koji obuhvata poznate svetske plaže, ali i manje poznate skrivene uvale. Prilikom izbora analizirana su tri kriterijuma - kultura života uz plažu, povezanost sa prirodom i prirodna lepota pejzaža.
Barafundle Bay - skriveni dragulj Velsa
Jedan od novih ulazaka na listu ove godine je plaža Barafundle Bay u Pembrokširu. To je prva velška plaža koja se našla na ovoj listi, a pohvaljena je zbog svog "udaljenog i dramatičnog pejzaža", budući da je dostupna samo pešačkom stazom preko litica i kroz srednjovekovni prolaz.
- Barafundle Bay deluje skriveno čak i kada ljudi govore o njoj. Do nje se stiže samo šetnjom duž obale Pembrokšira, a polumesec svetlog peska smešten je između krečnjačkih litica, bez ikakve izgrađene infrastrukture u okolini. Nema puta, nema kafića, nema mobilnog signala, samo morske ptice iznad, hladna i bistra voda ispod i tišina koja vas usporava, a da toga niste ni svesni - stoji u objavi.
Fistral Beach - britanska prestonica surfovanja
Na listu se vratila i Fistral Beach u Kornvolu, koja je opisana kao "društveno i kulturno središte" britanskog surfovanja. Ova plaža smatra se prestonicom surfovanja u Velikoj Britaniji još od održavanja prvog Britanskog prvenstva u surfovanju 1966. godine.
- Okrenuta punoj snazi Atlantskog okeana, to je mesto na koje dolazite zbog talasa, šolje toplog čaja u promrzlim rukama i osećaja da ste deo nečega posebnog. Plaža pruža odlične uslove tokom cele godine, sa stalnim talasima, zlatnim peskom i surf zajednicom koja je podjednako iskusna koliko i gostoljubiva.
Evropa snažno zastupljena - prelepe grčke plaže i Zlatni Rat u Hrvatskoj
Evropske plaže zauzele su značajno mesto na listi.
Iz Grčke su se među najboljima našle Agia Anna Beach, Elafonissi Beach i Sarakiniko Beach.
Španijupredstavljaju Aiguablava Beach, Cala Salada i Cala Mondragó.
Na listi su se našle i plaže iz Italije, Francuske, Hrvatske, Turske, Maroka, Tajlanda i brojnih drugih turističkih destinacija.
Među 100 najlepših plaža sveta svoje mesto je zauzela i čuvena hrvatska plaža Zlatni Rat, jedna od najprepoznatljivijih plaža na Jadranu.
Lista "2026 Corona Beach 100" deo je globalne kampanje kompanije Corona pod nazivom "This Is Living", koja promoviše boravak u prirodi i život uz more.
Agia Anna Beach, Naksos, Grčka
Aiguablava Beach, Španija
Alegria Beach, Filipini
Anakena Beach, Čile
Bahija Bustamante, Argentina Bahia do Sancho, Brazil Bahia de las Aguilas, Dominican Republic
Baia Verde, Italija
Banzai Pipeline, Havaji
Barafundle Bay, UK
Boheme Beach, Turska
Boulders Beach, Južna Afrika Cala Domestica, Sardinija Cala Mondragó, Majorka
Cala Salada, Ibica
Calanque d’En-Vau, Francuska
Caleta Cóndor, Čile
Camps Bay, Južna Afrika Chepes Beach, Honduras Cloud 9 Beach, Filipini
Copacabana, Brazil
Corona Island, Kolumbija
Cox Bay, Kanada
Crash Boat Beach, Portoriko
Dune du Pilat, Francuska Elafonissi Beach, Krit
Fistral Beach, Kornvol
Flamenco Beach, Portoriko Grandes Playas de Corralejo, Fuertuventura Gulangyu Beach, Kina
Hiriketiya Beach, Sri Lanka Huanchaco Beach, Peru
Ilha do Amor, Brazil
Isla Perro, Panama Jōdogahama Beach, Japan Koh Mak Island, Tajland
Kraalbaai Beach, Južna Afrika La Mina Pisco, Peru
La Pelosa, Sardinija
Legzira Beach, Maroko
Little Corn Island, Nikaragva Little Cove Beach, Kanada Lucky Bay, Australija
Madeiro Beach, Brazil Mancora, Peru
Manu Bay, Novi Zeland McBean Lagoon, Kolumbija
Nacpan Beach, Filipini
Nosy Iranja, Madagaskar
One Foot Island, Kukova ostrva
Padar, Indonezija
Palomino Beach, Kolumbija
Pilar Beach, Kuba
Pink Beach, Indonezija
Pipe Creek Sandbar, Bahami
Placencia Beach, Belize Plage de la Dune du Sud, Kanada
Playa Balandra, Meksiko
Playa Carrizalillo, Meksiko
Playa Cocles, Kostarika
Playa Conchal, Kostarika Playa del Cabo, Kolumbija
Playa El Tunco, El Salvador Playa Ermitano, Dominikanska Republika
Playa Escondida, Meksiko
Playa Los Barriles, Meksiko
Playa Mangos, Nikaragva
Playa Mansa, Urugvaj
Playa Ses Illetes, Majorka Playa Sur (Cabo Polonio), Urugvaj
Playa Uvita, Kostarika
Playa Venao, Panama
Pori Beach, Grčka
Praia da Comporta, Portugal Praia da Engenhoca, Brazil Praia de Atins, Brazil
Praia do Bonete, Brazil
Praia do Rosa, Brazil
Punta de Lobos, Čile
Railway Beach, Tajland
Riyue Beach, Kina
Saco do Mamanguá, Brazil San Vito Lo Capo, Sicilija
São Miguel dos Milagres, Brazil
Sea Me Beach, Turska
Seven Mile Beach, Kajmanska ostrva
Islands Shroud Cay, Bahami
Soi Sim Beach, Vijetnam
Taipu de Fora, Brazil
Tavarua Island, Fidži
Tofo, Mozambik
Tortuga Bay, Ekvador
Tulum Beach, Meksiko
Villa Tacul Beach, Argentina Warwick Long Bay, Bermuda Whitehaven Beach, Australija Wilderness Beach, Južna Afrika
Zlatni Rat, Hrvatska
(Kurir.rs/The Sun)