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Listu je sastavio brend "Corona" u okviru projekta "2026 Corona Beach 100", koji obuhvata poznate svetske plaže, ali i manje poznate skrivene uvale. Prilikom izbora analizirana su tri kriterijuma - kultura života uz plažu, povezanost sa prirodom i prirodna lepota pejzaža.

Barafundle Bay - skriveni dragulj Velsa

Jedan od novih ulazaka na listu ove godine je plaža Barafundle Bay u Pembrokširu. To je prva velška plaža koja se našla na ovoj listi, a pohvaljena je zbog svog "udaljenog i dramatičnog pejzaža", budući da je dostupna samo pešačkom stazom preko litica i kroz srednjovekovni prolaz.

- Barafundle Bay deluje skriveno čak i kada ljudi govore o njoj. Do nje se stiže samo šetnjom duž obale Pembrokšira, a polumesec svetlog peska smešten je između krečnjačkih litica, bez ikakve izgrađene infrastrukture u okolini. Nema puta, nema kafića, nema mobilnog signala, samo morske ptice iznad, hladna i bistra voda ispod i tišina koja vas usporava, a da toga niste ni svesni - stoji u objavi.

Fistral Beach - britanska prestonica surfovanja

Na listu se vratila i Fistral Beach u Kornvolu, koja je opisana kao "društveno i kulturno središte" britanskog surfovanja. Ova plaža smatra se prestonicom surfovanja u Velikoj Britaniji još od održavanja prvog Britanskog prvenstva u surfovanju 1966. godine.

- Okrenuta punoj snazi Atlantskog okeana, to je mesto na koje dolazite zbog talasa, šolje toplog čaja u promrzlim rukama i osećaja da ste deo nečega posebnog. Plaža pruža odlične uslove tokom cele godine, sa stalnim talasima, zlatnim peskom i surf zajednicom koja je podjednako iskusna koliko i gostoljubiva.

Evropa snažno zastupljena - prelepe grčke plaže i Zlatni Rat u Hrvatskoj

Evropske plaže zauzele su značajno mesto na listi.

Iz Grčke su se među najboljima našle Agia Anna Beach, Elafonissi Beach i Sarakiniko Beach.

Španijupredstavljaju Aiguablava Beach, Cala Salada i Cala Mondragó.

Na listi su se našle i plaže iz Italije, Francuske, Hrvatske, Turske, Maroka, Tajlanda i brojnih drugih turističkih destinacija.

Među 100 najlepših plaža sveta svoje mesto je zauzela i čuvena hrvatska plaža Zlatni Rat, jedna od najprepoznatljivijih plaža na Jadranu.

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Zlatni Rat u Hrvatskoj Foto: Shutterstock

Lista "2026 Corona Beach 100" deo je globalne kampanje kompanije Corona pod nazivom "This Is Living", koja promoviše boravak u prirodi i život uz more.

100 najpopularnijih plaža u svetu

Agia Anna Beach, Naksos, Grčka

Aiguablava Beach, Španija

Alegria Beach, Filipini

Anakena Beach, Čile

Bahija Bustamante, Argentina Bahia do Sancho, Brazil Bahia de las Aguilas, Dominican Republic

Baia Verde, Italija

Banzai Pipeline, Havaji

Barafundle Bay, UK

Boheme Beach, Turska

Boulders Beach, Južna Afrika Cala Domestica, Sardinija Cala Mondragó, Majorka

Cala Salada, Ibica

Calanque d’En-Vau, Francuska

Caleta Cóndor, Čile

Camps Bay, Južna Afrika Chepes Beach, Honduras Cloud 9 Beach, Filipini

Copacabana, Brazil

Corona Island, Kolumbija

Cox Bay, Kanada

Crash Boat Beach, Portoriko

Dune du Pilat, Francuska Elafonissi Beach, Krit

Fistral Beach, Kornvol

Flamenco Beach, Portoriko Grandes Playas de Corralejo, Fuertuventura Gulangyu Beach, Kina

Hiriketiya Beach, Sri Lanka Huanchaco Beach, Peru

Ilha do Amor, Brazil

Isla Perro, Panama Jōdogahama Beach, Japan Koh Mak Island, Tajland

Kraalbaai Beach, Južna Afrika La Mina Pisco, Peru

La Pelosa, Sardinija

Legzira Beach, Maroko

Little Corn Island, Nikaragva Little Cove Beach, Kanada Lucky Bay, Australija

Madeiro Beach, Brazil Mancora, Peru

Manu Bay, Novi Zeland McBean Lagoon, Kolumbija

Nacpan Beach, Filipini

Nosy Iranja, Madagaskar

One Foot Island, Kukova ostrva

Padar, Indonezija

Palomino Beach, Kolumbija

Pilar Beach, Kuba

Pink Beach, Indonezija

Pipe Creek Sandbar, Bahami

Placencia Beach, Belize Plage de la Dune du Sud, Kanada

Playa Balandra, Meksiko

Playa Carrizalillo, Meksiko

Playa Cocles, Kostarika

Playa Conchal, Kostarika Playa del Cabo, Kolumbija

Playa El Tunco, El Salvador Playa Ermitano, Dominikanska Republika

Playa Escondida, Meksiko

Playa Los Barriles, Meksiko

Playa Mangos, Nikaragva

Playa Mansa, Urugvaj

Playa Ses Illetes, Majorka Playa Sur (Cabo Polonio), Urugvaj

Playa Uvita, Kostarika

Playa Venao, Panama

Pori Beach, Grčka

Praia da Comporta, Portugal Praia da Engenhoca, Brazil Praia de Atins, Brazil

Praia do Bonete, Brazil

Praia do Rosa, Brazil

Punta de Lobos, Čile

Railway Beach, Tajland

Riyue Beach, Kina

Saco do Mamanguá, Brazil San Vito Lo Capo, Sicilija

São Miguel dos Milagres, Brazil

Sea Me Beach, Turska

Seven Mile Beach, Kajmanska ostrva

Islands Shroud Cay, Bahami

Soi Sim Beach, Vijetnam

Taipu de Fora, Brazil

Tavarua Island, Fidži

Tofo, Mozambik

Tortuga Bay, Ekvador

Tulum Beach, Meksiko

Villa Tacul Beach, Argentina Warwick Long Bay, Bermuda Whitehaven Beach, Australija Wilderness Beach, Južna Afrika

Zlatni Rat, Hrvatska

(Kurir.rs/The Sun

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