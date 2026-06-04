IZRAELSKA VOJSKA: Hezbolah ubio srpskog mirovnjaka u Libanu
- Hezbolah je ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaje UNIFIL i ubile pripadnika osoblja UN u južnom Libanu - navodi se u saopštenju IDF i dodaje:
- Tokom noći, Hezbolah je ispalio nekoliko minobacačkih granata koje su pale unutar položaja snaga UNIFIL u oblasti Dibin u južnom Libanu - ubivši jednog pripadnika osoblja UN i ranivši dvojicu. Ispitivanje putanje lansiranja jasno ukazuje da je vatru izvela teroristička organizacija Hezbolah.
Podsećamo, pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.