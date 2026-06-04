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- Hezbolah je ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaje UNIFIL i ubile pripadnika osoblja UN u južnom Libanu - navodi se u saopštenju IDF i dodaje:

- Tokom noći, Hezbolah je ispalio nekoliko minobacačkih granata koje su pale unutar položaja snaga UNIFIL u oblasti Dibin u južnom Libanu - ubivši jednog pripadnika osoblja UN i ranivši dvojicu. Ispitivanje putanje lansiranja jasno ukazuje da je vatru izvela teroristička organizacija Hezbolah.