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Američki državni sekretar Marko Rubioizjavio je u sredu da je Grenland"za sada" deo Danske, ali je istovremeno nagovestio da Vašington i dalje pokazuje veliko interesovanje za buduću ulogu ovog arktičkog ostrva u zapadnom bezbednosnom sistemu.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD, Rubio je izbegao direktan odgovor na pitanje da li je Vašingtonu potrebno vlasništvo nad teritorijom unutar NATO-a kako bi je branio.

Umesto toga, ukazao je na tekuće razgovore sa Danskom i Grenlandom o ulozi ostrva u kolektivnoj odbrani.

1/4 Vidi galeriju Marko Rubio u poseti Indiji Foto: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Grenland je ključan za raketnu odbranu"

- Trenutno učestvujemo u razgovorima sa Grenlandom i Danskom o korišćenju Grenlanda za kolektivnu odbranu svih nas - rekao je Rubio. On je istakao da ostrvo predstavlja važan element sistema raketne odbrane Zapada.

- Mislim da smo sada u dobroj poziciji po tom pitanju - rekao je Rubio, dodajući da očekuje "veoma dobre vesti" iz pregovora koji su u toku.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

Nova vlada u Danskoj

Rubiove izjave usledile su neposredno nakon što je danska premijerka Mete Frederiksen predstavila novu koalicionu vladu, čime je okončan višemesečni period političke neizvesnosti.

Ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen zadržao je svoju funkciju i očekuje se da ostane glavni sagovornik Vašingtona kada je reč o pitanju Grenlanda.

1/12 Vidi galeriju Protest na Grenlandu. Stanovništvo ostrva protestuje protiv Trampove odluke da prisvoji i anektira ostrvo i da ga istrgne iz ruku Danske. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Trampova ideja uznemirila evropske saveznike

Početkom godine predsednik SAD Donald Tramp ponovo je pokrenuo ideju o preuzimanju Grenlanda, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima.

Prema navodima medija, Danska je tada počela da priprema vanredne planove za najgori mogući scenario koji bi uključivao američke poteze prema njenoj teritoriji.

1/10 Vidi galeriju Grenland Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Napetosti unutar NATO-a

Odnosi među članicama NATO-a dodatno su se pogoršali nakon američkih i izraelskih napada na Iran u februaru, kada je nekoliko evropskih država odbilo da pruži vojnu podršku.

Španijaje uskratila korišćenje svojih vazdušnih baza, dok su pojedine članice Evropske unije odbile da pošalju ratne brodove radi pomoći u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Nakon toga, Tramp je u aprilu čak pomenuo mogućnost izlaska SAD iz NATO-a, da bi početkom maja naredio povlačenje 5.000 američkih vojnika iz Nemačke.

1/5 Vidi galeriju premijerka Danske Mete Frederiksen i premijer Grenlanda Jans-Frederik Nilsen na zajedničkoj konferenciji za medije uoči sastanka u Beloj kući Foto: LISELOTTE SABROE/RITZAU SCANPIX, Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto

Predstojeći samit NATO-a

U tom kontekstu, Rubio je predstojeći samit NATO-a, koji će biti održan od 24. do 26. juna u Hagu, opisao kao potencijalno prelomni trenutak za Alijansu.