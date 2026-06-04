HAOS NA ULICAMA BRISELA! Prestonica EU u plamenu, brutalni sukobi policije i demonstranata u srcu Unije (VIDEO)
U Briselu su danas izbili sukobi između demonstranata i policije, nakon što su demonstracije protiv planiranih reformi dela obrazovnog sektora zemlje prerasle u nasilne.
Briselska policijska uprava savetovala je ljude na svom X nalogu da izbegavaju područje oko centralne železničke stanice u Briselu, dok se na licu mesta vide ostaci vandalizovanih bicikala i uličnih znakova.
Vlada Francuske zajednice u Belgiji, koja nadgleda obrazovanje na francuskom jeziku, planira da poveća godišnje školarine za visoko obrazovanje sa 835 evra na oko 1.100 evra.
Takođe predlaže da nastavnici u završnim godinama srednje škole uzmu dva dodatna časa u učionici nedeljno.
Očekuje se da će parlament Francuske zajednice glasati o predloženim merama smanjenja troškova kasnije u četvrtak.
(Kurir.rs/Rojters)