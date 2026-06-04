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U Briselu su danas izbili sukobi između demonstranata i policije, nakon što su demonstracije protiv planiranih reformi dela obrazovnog sektora zemlje prerasle u nasilne.

Briselska policijska uprava savetovala je ljude na svom X nalogu da izbegavaju područje oko centralne železničke stanice u Briselu, dok se na licu mesta vide ostaci vandalizovanih bicikala i uličnih znakova.

Vlada Francuske zajednice u Belgiji, koja nadgleda obrazovanje na francuskom jeziku, planira da poveća godišnje školarine za visoko obrazovanje sa 835 evra na oko 1.100 evra.

Takođe predlaže da nastavnici u završnim godinama srednje škole uzmu dva dodatna časa u učionici nedeljno.

Očekuje se da će parlament Francuske zajednice glasati o predloženim merama smanjenja troškova kasnije u četvrtak.