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Kapetan tankera "Tagor", ruski državljanin, koji je zadržala francuska mornarica, pušten je iz pritvora, saopštilo je tužilaštvo u Brestu.

Tužilac Stefan Kelenberger rekao je da je ova odluka doneta u okviru "nastavka velike i složene sudske istrage", preneo je francuski list "Parizijen".

On je dodao da brod ostaje u zalivu Duarnene u departmanu Finister na osnovu "administrativne odluke".

Ranije je ruska ambasada u Francuskoj saopštila da je zahtevala od francuskog Ministarstva spoljnih poslova da odobri konzularni pristup pritvorenom Rusu.