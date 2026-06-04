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Kapetan tankera "Tagor", ruski državljanin, koji je zadržala francuska mornarica, pušten je iz pritvora, saopštilo je tužilaštvo u Brestu.

Tužilac Stefan Kelenberger rekao je da je ova odluka doneta u okviru "nastavka velike i složene sudske istrage", preneo je francuski list "Parizijen".

On je dodao da brod ostaje u zalivu Duarnene u departmanu Finister na osnovu "administrativne odluke".

Ranije je ruska ambasada u Francuskoj saopštila da je zahtevala od francuskog Ministarstva spoljnih poslova da odobri konzularni pristup pritvorenom Rusu.

Francuski predsednik Emanuel Makron je 1. juna objavio da je francuska mornarica, uz podršku Velike Britanije i drugih partnera, zadržala sankcionisani tanker "Tagor", na putu iz Rusije, u Atlantskom okeanu.

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