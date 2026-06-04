"MEDIJI KOJI SU MILION PUTA PISALI O DŽORDŽU FLOJDU, ĆUTE O NOVAKU" Mask poziva ljude da šeruju snimak hapšenja tinejdžera koji umire; Starmer: Podstiče podele!
Britanski premijer Kir Starmer optužio je američkog milijardera Ilona Maska da "pokušava da podstakne podele" nakon ubistva Henrija Novaka.
U Sautemptonu je u utorak došlo do nasilnih protesta nakon objavljivanja snimka sa telesne kamere na kojem se vidi kako policija stavlja lisice 18-godišnjem Novaku dok je umirao nakon što je izboden nožem više puta.
Njegov ubica Vikrum Digva lagao je prethodno pred policajcima da je bio žrtva rasističkog napada.
BBC navodi da je snimak Novakovih poslednjih trenutaka, koji je objavljen tek sada iako se ubistvo desilo u decembru prošle godine, izazvao talas političkih reakcija, a Mask je kritikovao postupanje policije prema tinejdžeru u objavi na svojoj društvenoj mreži X.
- Pošaljite video svima koje poznajete, snimak koji pokazuje koliko je policija gnusno tretirala Novaka u njegovim poslednjim trenucima i kako se policija kukavički poklonila njegovom ubici. Tradicionalni mejnstrim mediji, isti oni koji su milion puta pisali o Džordžu Flojdu, ćute o Novaku - napisao je Mask.
Flojd je od srčanog udara izazvanog kompresijom vrata pošto mu je policajac, pre nego što mu je stavio lisice, kleknuo na vrat, a ubistvo ovog Afroamerikanca izazvalo je 2020. godine globalne proteste protiv rasizma i policijske brutalnosti.
Kemi Badenoh, liderka opozicione Konzervativne partije, pozvala je na smirenost nakon što se jutros sastala sa Novakovom porodicom, dok ih laburistički premijer Starmer u Dauning stritu broj 10 prima danas popodne.
Tokom posete Jorku predsednik vlade je optužio Maska da se meša u britansku politiku.
On je dodao da je porodica ubijenog tinejdžera apelovala na smirenost.
- Moramo takođe da potvrdimo ko smo kao zemlja, jer se Mask, ponovo, umešao u našu politiku poslednjih nekoliko dana, pokušavajući da podstakne podele – to nismo mi u Britaniji. U Britaniji smo razumni, tolerantni ljudi. Kada imamo užasan slučaj poput Henrijevog, Henrija Novaka, reagujemo mirno, kao što je to učinila njegova porodica - poručio je Starmer.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)