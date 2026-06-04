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Britanski premijer Kir Starmer optužio je američkog milijardera Ilona Maska da "pokušava da podstakne podele" nakon ubistva Henrija Novaka.

U Sautemptonu je u utorak došlo do nasilnih protesta nakon objavljivanja snimka sa telesne kamere na kojem se vidi kako policija stavlja lisice 18-godišnjem Novaku dok je umirao nakon što je izboden nožem više puta.

Njegov ubica Vikrum Digva lagao je prethodno pred policajcima da je bio žrtva rasističkog napada.

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Henri Novak Foto: Hampshire Police / Planet / Profimedia

BBC navodi da je snimak Novakovih poslednjih trenutaka, koji je objavljen tek sada iako se ubistvo desilo u decembru prošle godine, izazvao talas političkih reakcija, a Mask je kritikovao postupanje policije prema tinejdžeru u objavi na svojoj društvenoj mreži X.

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Vikrum Digva Foto: Police handout

- Pošaljite video svima koje poznajete, snimak koji pokazuje koliko je policija gnusno tretirala Novaka u njegovim poslednjim trenucima i kako se policija kukavički poklonila njegovom ubici. Tradicionalni mejnstrim mediji, isti oni koji su milion puta pisali o Džordžu Flojdu, ćute o Novaku - napisao je Mask.

Britanska policija hapsi Henrija Novaka (18) nakon što je izboden nožem, ubica Vikrum Digva laže da je napadnut na rasnoj osnovi, Novak umire Foto: printscreen/youtube/BBC News

Flojd je od srčanog udara izazvanog kompresijom vrata pošto mu je policajac, pre nego što mu je stavio lisice, kleknuo na vrat, a ubistvo ovog Afroamerikanca izazvalo je 2020. godine globalne proteste protiv rasizma i policijske brutalnosti.

Sukob demonstranata i policije u Sautemptonu nakon ubistva Henrija Novaka (18) Foto: Toby Shepheard/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kemi Badenoh, liderka opozicione Konzervativne partije, pozvala je na smirenost nakon što se jutros sastala sa Novakovom porodicom, dok ih laburistički premijer Starmer u Dauning stritu broj 10 prima danas popodne.

Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Tokom posete Jorku predsednik vlade je optužio Maska da se meša u britansku politiku.

Najbogatiji čovek na svetu Foto: Shutterstock, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP Jordan Strauss

On je dodao da je porodica ubijenog tinejdžera apelovala na smirenost.

- Moramo takođe da potvrdimo ko smo kao zemlja, jer se Mask, ponovo, umešao u našu politiku poslednjih nekoliko dana, pokušavajući da podstakne podele – to nismo mi u Britaniji. U Britaniji smo razumni, tolerantni ljudi. Kada imamo užasan slučaj poput Henrijevog, Henrija Novaka, reagujemo mirno, kao što je to učinila njegova porodica - poručio je Starmer.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

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