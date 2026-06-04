KLJUČA ALBANIJA ZBOG TRAMPOVOG ZETA, RAMA NE ODUSTAJE OD PROJEKTA! Ni vodeni topovi ne gase proteste zbog luksuznog odmarališta na mestu bivše vojne baze (FOTO)
Hiljade ljudi od početka juna protestuju na ulicama Tirane, glavnog grada Albanije, zahtevajući odustajanje od građevinskog projekata navodno povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa koji je oženjen njegovom ćerkom Ivankom.
Kušnerova kompanija "Afiniti partners" navodno namerava da izgradi luksuzno odmaralište na nenaseljenom ostrvu Sazen, nekadašnjoj vojnoj bazi, u Jadranskom moru.
Gradnja je planirana i na obali prekoputa, u zaštićenom području u blizini grada Valone.
Protivnici upozoravaju da bi ovakav građevinski poduhvat ugrozio stanište zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, ali i ukazuju na navodne malverzacije u procedurama.
Predsednik vlade Albanije Edi Rama, koji je pozvao protivnike na razgovor, brani projekat, poručujući da dok je on premijer od ove investicije se neće odustati.
Na poslednjem protestu održanom juče demonstranti su se sukobili sa policijom, koja je upotrebila i vodene topove.
(Kurir.rs/BBC na srpskom)