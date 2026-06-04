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Hiljade ljudi od početka juna protestuju na ulicama Tirane, glavnog grada Albanije, zahtevajući odustajanje od građevinskog projekata navodno povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa koji je oženjen njegovom ćerkom Ivankom.

Kušnerova kompanija "Afiniti partners" navodno namerava da izgradi luksuzno odmaralište na nenaseljenom ostrvu Sazen, nekadašnjoj vojnoj bazi, u Jadranskom moru.

Gradnja je planirana i na obali prekoputa, u zaštićenom području u blizini grada Valone.

1/20 Vidi galeriju Protesti u Albaniji protiv plana izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa Foto: MALTON DIBRA/EPA

Protivnici upozoravaju da bi ovakav građevinski poduhvat ugrozio stanište zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, ali i ukazuju na navodne malverzacije u procedurama.

Predsednik vlade Albanije Edi Rama, koji je pozvao protivnike na razgovor, brani projekat, poručujući da dok je on premijer od ove investicije se neće odustati.

03:03 Protesti u Albaniji protiv plana izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa Izvor: AP