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Američka Sajber komanda (US Cyber Command) formirala je novu specijalizovanu radnu grupu čiji je zadatak da ubrza integraciju naprednih sistema veštačke inteligencije (AI) u najosetljivije vojne i obaveštajne mreže Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Politico.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada tehnološke kompanije razvijaju AI modele sa sposobnošću da otkrivaju ranjivosti u digitalnim sistemima brže i efikasnije od vrhunskih stručnjaka za sajber bezbednost. Zbog toga američke bezbednosne strukture sve ozbiljnije razmatraju kako da iskoriste potencijal ove tehnologije, ali i kako da se zaštite od mogućih zloupotreba.

Pentagon formira specijalnu AI jedinicu

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, formiranje nove jedinice zaposlenima je predstavio general Džošua Rad, koji se nalazi na čelu i Nacionalne bezbednosne agencije (NSA) i američke Sajber komande.

Tim će okupiti stručnjake iz Pentagona i NSA, a fokus njihovog rada biće procena načina na koje se najnapredniji AI alati mogu bezbedno primeniti u vojnim misijama, sajber odbrani i obaveštajnim aktivnostima.

Poseban prioritet predstavljaće primena veštačke inteligencije u takozvanim "high-side" mrežama, odnosno sistemima najvišeg nivoa zaštite u kojima se čuvaju poverljivi vojni i državni podaci.

Foto: Shutterstock

Claude Mythos izazvao uzbunu u bezbednosnim krugovima

Dodatni podsticaj za ubrzavanje ovih aktivnosti predstavlja razvoj novog AI modela kompanije Anthropic pod nazivom "Claude Mythos". Stručnjaci smatraju da ovaj sistem poseduje izuzetno napredne mogućnosti za identifikaciju i iskorišćavanje bezbednosnih propusta u računarima i mrežama.

Iz Anthropica upozoravaju da bi takva tehnologija mogla da izazove ozbiljne posledice po ekonomiju, javnu bezbednost i nacionalnu sigurnost ukoliko bi dospela u ruke zlonamernih aktera.

Istovremeno, Bela kuća priprema novu izvršnu uredbu kojom bi vodeće AI kompanije, među kojima su OpenAI, Google i Anthropic, morale da svoje modele podvrgnu bezbednosnim proverama federalnih institucija pre njihovog javnog puštanja u upotrebu.

Takav pristup predstavlja određenu promenu u odnosu na dosadašnju politiku administracije Donalda Trampa, koja je uglavnom podržavala ograničeno regulatorno mešanje u razvoj veštačke inteligencije.

Američke službe bezbednosti posebno brine mogućnost da napredni AI alati omoguće i manje iskusnim hakerima izvođenje kompleksnih sajber napada velikih razmera. Procene stručnjaka ukazuju da bi modeli sličnih sposobnosti mogli postati široko dostupni već u narednih šest do 24 meseca.

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp govori na osnivanju Odbora za mir Foto: Markus Schreiber/AP, Evan Vucci/AP

Pentagon širi saradnju sa tehnološkim kompanijama

NSA već sarađuje sa Ministarstvom trgovine SAD kroz Centar za AI bezbednost na proceni sajber potencijala novih modela veštačke inteligencije, dok se očekuje da će nova radna grupa dodatno proširiti te aktivnosti.

Početkom meseca Pentagon je zaključio ugovore sa sedam tehnoloških kompanija, uključujući OpenAI i Google, kako bi njihova AI rešenja bila implementirana i u poverljive vojne mreže.

Međutim, odnosi između Ministarstva odbrane i kompanije Anthropic nisu bez tenzija. Pentagon je ranije označio ovu kompaniju kao potencijalni rizik za lanac snabdevanja nakon pokušaja da ograniči korišćenje svojih modela u autonomnim borbenim sistemima i programima masovnog nadzora.

Uprkos tome, pojedini zvaničnici navode da postoji interesovanje za eventualnu primenu modela „Mythos“ i u ofanzivnim sajber operacijama.

Veštačka inteligencija kao novo strateško oružje

Bivši zamenik komandanta američke Sajber komande, general Čarls Mur, smatra da je osnivanje ovakve jedinice neophodan korak u savremenom bezbednosnom okruženju.

Prema njegovim rečima, AI alati postaju ključni za brzo otkrivanje pretnji, identifikaciju ranjivosti, donošenje odluka i izvođenje odbrambenih i ofanzivnih digitalnih operacija.

Nova strategija sajber bezbednosti administracije Donalda Trampa, predstavljena u martu, predviđa intenzivniju saradnju države i privatnog sektora na razvoju naprednih AI rešenja za zaštitu američke digitalne infrastrukture i jačanje sajber kapaciteta zemlje.

Sve veća ulaganja u ovu oblast potvrđuju da vodeće svetske sile veštačku inteligenciju sve češće posmatraju kao jedan od ključnih elemenata buduće vojne i geopolitičke moći.