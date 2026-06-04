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Boing 787 nemačke avio-kompanije Lufthanza doživeo je danas kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu.

Portparolka Fraporta, kompanije koja upravlja najvećim nemačkim aerodromom, rekla je da se incident na aerodromu dogodio oko 12:45 časova i da se okolnosti još uvek utvrđuju.

U toku je istraga kako bi se utvrdili svi detalji, uključujući i to da li je neko povređen.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku nesreće nije bilo putnika u avionu, a prtljag je bio utovaren.

Boing 787 je dvomotorni širokotrupni avion koji Lufthanza uglavnom koristi na dugim letovima i relativno je nov dodatak floti prevoznika.