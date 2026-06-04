Oglasila se Lufthanza
NEVEROVATAN INCIDENT NA AERODROMU U FRANKFURTU! Pogledajte šta se desilo sa avionom, ovo do sada nije viđeno (VIDEO)
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Boing 787 nemačke avio-kompanije Lufthanza doživeo je danas kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu.
Portparolka Fraporta, kompanije koja upravlja najvećim nemačkim aerodromom, rekla je da se incident na aerodromu dogodio oko 12:45 časova i da se okolnosti još uvek utvrđuju.
U toku je istraga kako bi se utvrdili svi detalji, uključujući i to da li je neko povređen.
Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku nesreće nije bilo putnika u avionu, a prtljag je bio utovaren.
Boing 787 je dvomotorni širokotrupni avion koji Lufthanza uglavnom koristi na dugim letovima i relativno je nov dodatak floti prevoznika.
(Kurir.rs/Index)
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