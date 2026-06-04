Slušaj vest

Boing 787 nemačke avio-kompanije Lufthanza doživeo je danas kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu.

Portparolka Fraporta, kompanije koja upravlja najvećim nemačkim aerodromom, rekla je da se incident na aerodromu dogodio oko 12:45 časova i da se okolnosti još uvek utvrđuju.

U toku je istraga kako bi se utvrdili svi detalji, uključujući i to da li je neko povređen.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku nesreće nije bilo putnika u avionu, a prtljag je bio utovaren.

Boing 787 je dvomotorni širokotrupni avion koji Lufthanza uglavnom koristi na dugim letovima i relativno je nov dodatak floti prevoznika.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaPENTAGON SE SPREMA ZA ERU SAJBER NAPADA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM! Formirana je specijalna jedinica "Mythos"
profimedia0350483087.jpg
PlanetaNAJMANJE 14 MRTVIH U RUSKIM NAPADIMA U UKRAJINI! U Hersonu među 26 ranjenih i deca, mete i Donjecka i Harkovska oblast
Kijev (19).jpg
PlanetaKLJUČA ALBANIJA ZBOG TRAMPOVOG ZETA, RAMA NE ODUSTAJE OD PROJEKTA! Ni vodeni topovi ne gase proteste zbog luksuznog odmarališta na mestu bivše vojne baze (FOTO)
Albanija protesti.jpg
Planeta"RUSI NE BI TREBALO DA SE SUNČAJU NA EVROPSKIM PLAŽAMA, DOK UKRAJINCI GINU" Ovih 11 zemalja traži uvođenje OŠTRIJIH MERA ruskim putnicima pred letnje odmore!
Halkidiki