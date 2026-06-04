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Šest dana planina je ćutala, a svet je verovao da je vodič Hilari Dava Šerpa (52) postao još jedna žrtva surovog Mont Everesta. A onda se dogodilo čudo. Čovek za koga se smatralo da je zauvek izgubljen u večnom ledu, pronađen je živ na padinama najvišeg vrha sveta.

Dava je nestao 29. maja, samog smiraja ovogodišnje prolećne alpinističke sezone. Sudbina je htela da ga, umesto spasilačkih službi, primete članovi nepalskog tima za čišćenje planine. Dok su sakupljali tone otpada koji iza sebe ostavljaju bogati turisti, članovi komiteta uočili su neverovatan prizor: ljudsku priliku koja se, uprkos svemu, polako kretala kroz sneg.

Metar po metar, klizajući i puzeći isključivo snagom sopstvene volje, Dava je uspeo da se spusti sa visine od oko 8.000 metara - smrtonosne granice gde je poslednji put viđen. Iako ima teške promrzline i govori izuzetno sporo, svestan je i hitno je evakuisan u bolnicu u Katmanduu.

Naličje industrije avanturizma

Davina priča ponovo je osvetlila mračnu stranu u koju se pretvorio uspon na Mont Everest. Nekadašnji vrhunski sportski podvig danas je surova industrija za bogate entuzijaste. Ove sezone na vrh se popelo rekordnih 950 ljudi, dok je petoro izgubilo život.

Uprkos apelima javnosti da se smanji broj dozvola koje ugrožavaju i zagađuju Himalaje, vlasti Nepala ostaju neme pred profitom. To oslikava i prilično hladna izjava Kim Lal Gautama iz Turističke kancelarije Nepala: "Imali smo veoma uspešnu sezonu, najmasovniju ikada zabeleženu. Broj incidenata je bio relativno nizak".

Prepušten sam sebi i svojoj sudbini

Iza statistike i profita kriju se stvarni ljudski životi. Za Davinu suprugu i ćerku u ruralnom okrugu Okaldunga, njegov sezonski posao vodiča bio je jedini izvor opstanka.

Dok se Dava borio za dah u ledenoj pustinji, njegova porodica je prolazila kroz pakao, suočena sa nemarom onih koji su morali da mu pomognu. Njegov rođak, Kung Šerpa, ogorčeno je izjavio za magazin Outside da je agencija koja ga je angažovala traljavo vodila potragu, dok osiguravajuća kuća nije čak ni odgovorila na apele za pomoć.

Hilari Dava se sa krova sveta vratio sam – ostavljen od sistema, ali vođen neuništivom željom da ponovo zagrli svoju porodicu.