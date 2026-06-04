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U požaru u neregistrovanom domu za stare na Šri Lanki poginulo je 12 osoba, a osmoro je povređeno, saopštila je danas policija.

Požar je izbio kasno sinoć u domu u gradu Anguruvatota, a spasen je 51 korisnik, rekao je portparol policije.

Naveo je da su u domu bile smeštene i osobe sa mentalnim oboljenjima.

Direktor doma je uhapšen pod sumnjom da je nemarom izazvao smrt ljudi.

Direktor Nacionalnog sekretarijata za starije rekao je da objekat nije registrovan kao dom za stare i da je ranije upozoren da poštuje zakone i propise.

Dodao je da je dom bio prenatrpan, sa krevetima predviđenim za oko 15 ljudi, dok je u njemu živela 71 osoba.

(Kurir.rs/Beta)

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