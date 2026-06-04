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Ona je takođe optužena da je nanela značajnu štetu jednoj od žrtava. Advokat Valerij Sarkisov je izvestio da je optužena priznala krivicu i da je već počela da isplaćuje odštetu.

- Ona je priznala krivicu i danas će nadoknaditi štetu za najmanje dve od tri žrtve, jer trenutno postoje neki problemi sa bankovnim računom treće žene - citira TASS reči advokata.

Blogerka je objasnila istražiteljima da u početku nije nameravala nikoga da prevari, ali zbog otkazanih rezervacija i pada interesovanja hotelijera za ruske blogere usred sukoba na Bliskom istoku, nije mogla da ispuni svoje obaveze.

Atašjan je prethodno pritvorena u Minsku. Istražitelji veruju da je mamila klijente ponudama za jeftina ili besplatna putovanja preko partnerskih programa, primala novac, a zatim menjala raspored ture ili prekidala kontakt.

Policija izveštava o više od 20 žalbi. Preliminarne procene štete prelaze 10 miliona rubalja, a među žrtvama su blogeri sa milionima pratilaca.

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