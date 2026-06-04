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Stanovnici su ove nedelje napali tim za bezbedno sahranjivanje u provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo, primoravajući zdravstvene radnike da ostave sanduk, što je izazvalo strah od daljeg širenja bolesti, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Napad je bio usmeren na "tim za bezbedno i dostojanstveno sahranjivanje", tim specijalista obučenih za rukovanje telima preminulih osoba sa visokim stepenom zaraznosti prema strogim protokolima kako bi se sprečilo širenje bolesti.

Telom su zatim rukovali članovi lokalne zajednice, što je praksa visokog rizika koja bi mogla da pokrene nove lance prenosa, navodi se u izveštaju o situaciji objavljenom na mreži u sredu.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Mete napada

Incident ističe nepoverenje i otpor koji ometaju napore da se obuzda epidemija.

Dok se zvaničnici bore da zaustave širenje ebole, soja Bundibugjo, timovi za sahranjivanje i zdravstveni radnici bili su meta višestrukih napada poslednjih nedelja, uključujući i od strane rođaka preminulih koji su dovodili u pitanje uzrok smrti.

Od proglašenja najnovije epidemije 15. maja, sedamnaeste u zemlji, Demokratska Republika Kongo je registrovala 363 slučaja infekcije i 62 smrtna slučaja, prema najnovijim podacima iz izveštaja ministarstva zdravlja.