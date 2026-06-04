Slušaj vest

Ukrajina je zatražila od Nemačke da ove godine obezbedi desetine dodatnih raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot" iz sopstvenih zaliha kako bi ojačala zaštitu zemlje od ruskih napada.

Ukrajina je predložila aranžman prema kojem bi sada dobila rakete, a kasnije bi Nemačkoj isporučila presretače Patriot koji se očekuje da će biti proizvedeni u budućnosti, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Izvori su tražili da ostanu anonimni jer se razgovori vode iza zatvorenih vrata.

Predlog je dat u svetlu globalne nestašice raketa Patriot i nemogućnosti američke industrije da zadovolji potražnju u kratkom roku.

Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Kijev je u aprilu obezbedio paket vojne pomoći od Berlina od 4 milijarde evra, koji uključuje finansiranje stotina raketa za američki sistem protivvazdušne odbrane "Patriot".

Nemačka razmatra zahtev

Nemačka vlada razmatra zahtev Ukrajine i još nije donela odluku, iako bi objava mogla biti objavljena neposredno pre ili tokom samita NATO-a u julu, rekao je jedan od izvora.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nedavno je otkrio detalje sporazuma sa SAD i partnerskim zemljama o isporuci novih sistema "Patriot", za koje se trenutno hitno traže sredstva.

Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Švajcarska je naručila pet sistema Patriot 2022. godine, prvobitno očekivajući da budu isporučeni između 2026. i 2028. godine, ali je rok odložen za četiri do pet godina zbog rata u Ukrajini .

U maju je Švajcarska konačno saopštila da će razmatrati kupovinu sistema protivvazdušne odbrane od drugih dobavljača.

(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda)

Ne propustitePlanetaNAJMANJE 14 MRTVIH U RUSKIM NAPADIMA U UKRAJINI! U Hersonu među 26 ranjenih i deca, mete i Donjecka i Harkovska oblast
Kijev (19).jpg
PlanetaŽESTOK UDAR NA ENERGETSKO SRCE UKRAJINE! Napad u Zaporožju, gust dim kulja iz ključnog postrojenja za napajanje nuklearke, IAEA hitno upozorava na KATASTROFU
x EPA Russian Defence Ministry Press.jpg
PlanetaNAJMANJE 14 MRTVIH U RUSKIM UDARIMA NA UKRAJINU! Među stradalima i deca, objavljeni novi jezivi podaci! Tri regiona najviše gađana!
Herson
PlanetaTO JE TO, BALISTIČKA RAKETA USKORO POLEĆE KA MOSKVI! Na meti Ukrajine KLJUČNI CILJEVI, imaju odgovor ako Rusi uzvrate, u program FREYJA uključena Evropa (VIDEO)
Flamingo.jpg