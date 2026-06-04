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U grčkom gradiću Nafpaktosu jutros se dogodila dramatična saobraćajna nesreća u blizini lučkog trga, kada je stariji vozač izgubio kontrolu nad automobilom i pokosio sve pred sobom.

Pukom srećom izbegnut je najgori scenario na šetalištu gde se svakodnevno okuplja veliki broj građana i turista.

Lokalni mediji objavili su snimak nadzornih kamera na kojem se vidi zastrašujući trenutak kada vozilo, dolazeći iz pravca Lagadule, velikom brzinom uleće u krivinu, gubi putanju, prelazi u suprotnu traku i penje se na trotoar.

Automobil je u svom nekontrolisanom kretanju napravio potpuni haos na ulici, jer je najpre razneo stolove i stolice iz bašte obližnjeg ugostiteljskog objekta, zatim pokosio šest parkiranih bicikala, da bi se na kraju silovito zakucao u dva parkirana automobila pre nego što se konačno zaustavio.

Munjevita reakcija prolaznice

Najdramatičniji detalj sa lica mesta bila je munjevita reakcija jedne prolaznice koja je zahvaljujući majčinskom refleksu uspela da spasi život svom detetu.

Žena je tek bila parkirala svoj automobil kada je uočila opasnost koja joj se približava, nakon čega je u sekundi zgrabila dete u naručje i skočila u stranu. Samo trenutak kasnije, podivljalo vozilo se svom silinom smrskalo tačno na mesto gde je stajala, udarivši u njen crveni automobil.

Iako je epilog ove nesreće ogromna materijalna šteta, mediji prenose da je prava srećna okolnost što niko od brojnih prolaznika nije teže nastradao, a u celom incidentu zabeležene su samo lakše telesne povrede.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći kako bi pružile prvu pomoć povređenima, kao i saobraćajna policija Nafpaktosa koja trenutno sprovodi istragu kako bi se utvrdili tačni uzroci ove dramatične nesreće.