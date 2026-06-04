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Rusija će, prema procenama bivšeg pukovnika ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Andreja Bezrukova, ostati u stanju rata i globalne konfrontacije narednih nekoliko decenija, prenose Kyiv Post.

Bezrukov je ocenio da rusko društvo mora da prihvati činjenicu da zemlja ulazi u eru dugotrajnog sukoba.

"Moramo da priznamo da ćemo narednih godina, možda i nekoliko decenija, biti u stanju rata", rekao je Bezrukov.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu otvoren pod senkom ukrajinskih udara na energetske i vojne ciljeve u okolini grada.

Napadi su izvedeni u vreme kada se oko 20.000 delegata iz više od 130 zemalja okupilo na trodnevnom događaju, koji se često naziva i "ruski Davos".

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Bezrukov smatra da budući sukobi neće nužno podrazumevati isključivo otvoreni rat, već i ono što je nazvao "puzajućim ratom", koji bi mogao da se širi različitim regionima sveta i oblikuje živote čitavih generacija.

Prema njegovim rečima, Rusija se trenutno nalazi na "prvom talasu svetskog rata", dok bi druga faza globalne konfrontacije mogla da bude uporediva sa svetskim ratovima iz 20. veka. Kao potencijalno žarište budućih sukoba naveo je Aziju, uz tvrdnju da se globalni odnosi moći ubrzano menjaju.

On je ponovio i ranije ruske tvrdnje o navodnim biološkim pretnjama sa Zapada, tvrdeći da laboratorije u blizini ruskih granica rade na razvoju budućeg biološkog oružja. Zapadne vlade takve optužbe već godinama odbacuju kao neosnovane.

Bezrukov je istakao da Rusija mora da prilagodi svoju ekonomiju i državne institucije novim okolnostima, uz jačanje vojne spremnosti i dugoročnu militarizaciju, paralelno sa ekonomskim razvojem zemlje.