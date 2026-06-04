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Tridesetdvogodišnja državljanka Kolumbije doputovala je u Rim nadajući se odmoru iz snova u italijanskoj prestonici. Umesto turističkog uživanja, doživela je nezamisliv košmar – postala je žrtva surove kriminalne grupe koja ju je kidnapovala, drogirala i danima zlostavljala.

Zamka u predgrađu Rima

Sve je počelo u večernjim satima 19. maja ispred jednog restorana u rimskom predgrađu, kada je žrtvi prišao nepoznati muškarac. Prema sumnjama istražitelja, žena je nameravala da od njega kupi hašiš, što je napadač iskoristio kao mamac.

Pod izgovorom da moraju da odu do obližnjeg mesta kako bi završili dogovor, ubedio ju je da pođe sa njim peške.

Međutim, umesto obećane primopredaje, usledio je prepad. Na pustom i neosvetljenom delu puta, nekoliko muškaraca je presrelo ženu i nasilno je uguralo u dostavni kombi.

Tri dana zatočeništva i zlostavljanja

Otmica je završena u jednoj napuštenoj, mračnoj zgradi zatrpanoj smećem, koja je postala njeno mučilište tokom naredna tri dana. Tokom 72 sata zatočeništva, nesrećna žena je bila izložena batinama, konstantnim pretnjama i brutalnom višestrukom silovanju. Kako bi slomili njen otpor, mučitelji su je neprestano držali pod dejstvom narkotika.

Spas je stigao tek kada su napadači na trenutak izgubili budnost. Koristeći sekundu njihove nepažnje, Kolumbijka je uspela da pobegne. Polugola i dezorijentisana istrčala je na ulicu, gde ju je uočio jedan italijanski vozač, koji je odmah alarmirao hitne službe.

Munjevita racija i hapšenje petorice predatora

Žrtva je hitno prebačena u rimsku bolnicu Policlinico Casilino. Lekarski pregled potvrdio je stravične detalje njene priče – na telu su pronađeni očigledni tragovi teškog fizičkog nasilja, dok je toksikološki nalaz pokazao visoku koncentraciju droge u krvi.

Čim je smogla snage, žena je policiji detaljno opisala lokaciju na kojoj je preživela trodnevni pakao. Usledila je masovna policijska racija: U napuštenoj kući zatečene su čak 22 osobe, za koje je utvrđeno da ilegalno borave na teritoriji Italije. Među njima, žrtva je nepogrešivo prepoznala petoricu svojih silovatelja.

Prema zvaničnim podacima, reč je o dvojici državljana Gambije (starosti 29 i 38 godina), jednom Malijcu (43) i dvojici Nigerijaca (29 i 39 godina).

Pored njih, rimska policija je pokrenula opsežnu istragu protiv žene koja je učestvovala u mamljenju žrtve, vozača kombija, kao i vlasnika objekta u kojem se ovaj monstruozni zločin dogodio.