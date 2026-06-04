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Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost administracije američkog predsednika Donalda Trampa Džon Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija, u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu, preneo je AP, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

Sporazum bi rešio krivični postupak pokrenut u oktobru, koji je Boltona teretio po 18 tačaka optužnice za čuvanje ili deljenje beleški sličnih dnevniku sa članovima porodice, za koje zvaničnici kažu da sadrže poverljive informacije dok je pripremao memoare o svom vremenu u vladi.

Prema sporazumu, Bolton bi se takođe suočio sa kaznom od 2,25 miliona dolara, rekla je osoba koja je insistirala na anonimnosti kako bi razgovarala o sporazumu koji nije objavljen.

Svaka zatvorska kazna bila bi ograničena na pet godina, ali sporazum mu omogućava da izbegne vreme provedeno u zatvoru, iako će odluka o kazni na kraju biti na sudiji.

Ponovno izjašnjavanje o krivici, koja obično nagoveštava nagodbu o priznanju, zakazano je za 26. jun.