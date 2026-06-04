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Novi satelitski snimci potvrdili su da su u sredu rano ujutru ukrajinski dronovi uspešno izveli napad u Sankt Peterburgu, uništivši važan naftni terminal i zapalivši ratni brod u suvom doku.

Ovaj udar se dogodio samo nekoliko sati pre otvaranja prestižnog Međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF 2026), na kojem je glavni govornik bio ruski predsednik Vladimir Putin.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Ključni detalji napada

Satelitski snimci kompanija Planet Labs i Vantor zabeležili su ogroman crni dim iznad naftnog terminala na Baltičkom moru. Prema procenama OSINT istraživača, uništeno je najmanje pet rezervoara za gorivo.

Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (DGS) objavile su snimak kamikaza-drona koji pogađa rusku mornaričku korvetu Bojkij, koja je bila nepomična u suvom doku na ostrvu Kronštat.

Mete su pogođene na udaljenosti od oko 1.290 kilometara od verovatnih ukrajinskih lansirnih mesta. Za napad su, uz vojsku, bile zadužene obaveštajne službe SBU i HUR.