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Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nije mogla da izvrši inspekciju nuklearnih postrojenja u Iranu, pogođenih tokom 12-dnevnog rata u junu prošle godine, piše u poverljivom izveštaju te agencije Ujedinjenih nacija dostavljenom članicama svetske organizacije.

U izveštaju, koji je danas videla američka agencija Asošiejted pres, IAEA navodi da "ne može da pruži bilo kakve informacije o trenutnoj veličini, sastavu ili lokaciji zaliha obogaćenog uranijuma u ​​Iranu, ni o tome da li je Iran obustavio sve aktivnosti povezane sa procesom obogaćivanja uranijuma".

Ta agencija UN je upozorila da "nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze u vezi sa zaštitnim merama" koje ima prema Sporazumu o zaštitnim merama u okviru Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, i dodala da je "neophodno i hitno" da Teheran ispuni obaveze iz tog međunarodnog dogovora.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Jedini nuklearni objekat u Iranu, čiju proveru su pripadnici IAEA izvršili od poslednjeg izveštaja u februaru jeste nuklearna elektrana Bušer, u kojoj su bili od 1. do 3. juna. Reaktor koji radi u Bušeru koristi uranijum iz Rusije, obogaćen do nivoa od 4,5 odsto, što je nizak nivo potreban za proizvodnju energije u takvim elektranama.

Poverljivi izveštaj je dostavljen članicama UN u vreme dodatnog rasplamsavanja tenzija na Bliskom istoku. Iranski dronovi su juče teško oštetili putnički terminal na glavnom aerodromu u Kuvajtu - jedna osoba je poginula, a desetine su ranjene, što je najnoviji u nizu uzajamnih napada Irana i SAD koji testiraju krhko primirje.

Prema podacima IAEA, Iran održava zalihe od 440,9 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće, od kojeg je kratak, tehnički korak do nivoa čistoće od 90 odsto, dovoljnog za izradu nuklearnog oružja.

Te zalihe bi mogle da omoguće Iranu da napravi 10 atomskih bombi, ako bi se odlučio na taj korak, upozorio je generalni direktor IAEA Rafael Grosi u nedavnom intervjuu za AP, ali je dodao da to ne znači da Iran ima takvo oružje.

Takav visoko obogaćeni nuklearni materijal trebalo bi da bude predmet inspekcije i verifikacije svakog meseca, prema smernicama IAEA.