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Ukrajinsko tužilaštvo i predsednik Volodimir Zelenski predstavili su danas broj žrtava ruskog nasilja, posebno dece, navodeći da ih je ubijeno 707, a povređeno 2.548 od početka ruske invazije pre više od četiri godine.

"Svaka smrt je dete čija je budućnost ukradena", napisao je ukrajinski predsednik na Telegramu, pozivajući Rusiju da "snosi odgovornost za ove zločine".

Tužilaštvo je takođe na Telegramu navelo da je pokrenuto više od 6.000 krivičnih postupaka za zločine protiv dece.

Dodaje se da se taj broj odnosi samo na dokumentovane slučajeve i da bi "pravi obim tragedije na privremeno okupiranim teritorijama (na istoku Ukrajine) mogao da bude mnogo veći".

Sudovima su podnete optužnice za 108 osoba.

"Za takve zločine ne postoji zastarelost", dodalo je tužilaštvo.

(Kurir.rs/Beta)

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