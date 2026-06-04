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Poslanici slovenačkog parlamenta izabrali su danas novu, 16. Vladu Slovenije i Janeza Janšu za novog premijera.

Za izbor predsednika desničarske Slovenske demokratske stranke (SDS) glasalo je 49 poslanika, uključujući koalicione partnere iz Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke (jedan poslanik odsutan), Fokusa, Demokrata, kao i poslanike Pokreta Resnica, koji će manjinski podržavati vladu.

Janšin četvrti mandat na mestu premijera podržala su i dva predstavnika italijanske i mađarske nacionalne manjine.

1/6 Vidi galeriju Janez Janša, slovenački političar Foto: EPA/IGOR KUPLJENIK, EPA/TIBOR ILLYES, EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Sedam ministara u novoj vladi

SDS će u novoj vladi imati sedam ministara: Franci Matoz - ministar unutrašnjih poslova, Tone Kajzer - ministar spoljnih poslova, ministar za obrazovanje, nauku i omladinu - Borut Rončević, ministarka za zaštitu životne sredine i prostorno uređenje - Polona Rifelj, ministarka za kulturu - Ignacija Fridl Jarc, ministar finansija - Andrej Šircelj i ministarka za Slovence u susedstvu i po svetu - Suzana Lep Šimenko.

Demokrate su dobile tri ministarska mesta, njihov predsednik Anže Logar vodiće resor za privredu, rad i sport, Tadej Ostrc je imenovan za ministra zdravlja, dok je za ministra pravde izabran Mihael Zupančič.

Preostalih pet resora pripala su Novoj Sloveniji i Fokusu. Tako će predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec voditi resor za infrastrukturu i energetiku, a iz redova te koalicije izabrani su i ministar poljoprivrede Janez Cigler Kralj, ministar odbrane Valentin Hajdinjak, ministarka za demografiju, porodicu i socijalna pitanja - Mateja Ribič, kao i ministarka za lokalnu samoupravu, koheziju i regionalni razvoj - Monika Kirbiš Rojs (Fokus).

Janša je u obraćanju poslanicima istakao da u dosadašnjoj istoriji nijedna vlada nije imala toliko iskusknih kadrova, kao i da se nada da će mandat biti "sistematičan i dosadan".

"Očekujem i od onih koji kreiraju javno mnjenje da vladu neće svaki put uvlačiti u ovakve ili onakve političke sporove kada se neko uvredi zbog neke reči. Jer tada neće biti vremena da se bavimo stvarima koje su ključne za blagostanje Slovenije", rekao je Janša.

Janša: Vidimo i da je odlazak s vlasti za neke traumatičan

"Naravno, svesni smo i toga da za neke, kao što smo već videli u prethodnim mandatima, skliznuće u totalitarizam nastupa onog trenutka kada više ne mogu u potpunosti da žive na tuđ račun. Svesni smo tog izazova, a vidimo i da je odlazak s vlasti za neke traumatičan", rekao je Janša aludirajući na levo-liberalni Pokret Sloboda, preneo je slovenački javni servis.

1/5 Vidi galeriju Janez Janša, predsednik slovenačke stranke SDS i bivši premijer Foto: Denes Erdos/AP, EPA/IGOR KUPLJENIK

Janša je rođen 17. septembra 1958. godine, a prvi premijerski mandat imao je od 2004. do 2008. godine.

Vladu je vodio u još dva navrata, od 10. februara 2012. do 20. marta 2013. godine i od 2020. do 2022. godine.

SDS je na izborima održanim 22. marta osvojio 28 mandata, jedan manje od levo-liberalnog Pokreta Sloboda, koji je vodio slovenačku vladu u prethodne četiri godine.

Koalicija Nove Slovenije, SLS-a i Fokusa osvojila je devet mandata, Demokrate šest, Pokret Resnica pet mandata, dok dva mandata pripadaju predstavnicima italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Predizbornu kampanju obeležila je špijunska afera u koju je uključena izraelska privatna obaveštajna agencija "Blek kjub", koja je navodno stajala iza niza video snimaka na kojima se osobe povezane sa tadašnjom Vladom Pokreta Sloboda hvale svojim političkim vezama i govore o korupciji u političkom vrhu.