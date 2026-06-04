PUTIN: Ne postoji deo fronta na kome ruska vojska ne napreduje! Ukrajina mesečno gubi 40.000 ljudi!
Ruska vojska napreduje duž čitave linije borbenog dodira, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
"Ne postoji nijedan deo fronta na kome ruske oružane snage nisu napredovale", poručio je.
Naglasio je da planovi za postizanje mirovnog dogovora i kontrolu celog Donbasa ne isključuju jedan drugog.
Prema rečima ruskog predsednika, glavni problem Ukrajine u ovom trenutku jeste katastrofalan nedostatak ljudstva.
Putin je ukazao na to da se Oružane snage Ukrajine suočavaju se sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, a njihov broj je smanjen za oko 100.000 ljudi.
Istakao je da gubici Kijeva iznose približno 40.000 ljudi mesečno, dok se putem prinudne mobilizacije mesečno popuni svega oko 15.000 ljudi, a iz bolnica se u jedinice vrati još oko 14.000 vojnika.
Ruski predsednik je ocenio da Ukrajina ne raspolaže sistemima PVO i udarnim sredstvima kao Rusija.
"I što je najvažnije, Rusija ima patriotizam i volju ruskog naroda, što predstavlja glavni uslov za ostvarivanje svih zadataka Specijalne vojne operacije", naglasio je ruski predsednik.
Putin je napomenuo da je Rusija bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem.
Prema njegovim rečima, takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Američke Države razgovarale na sastanku u Enkoridžu.
Putin je takođe izjavio da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad Luganskom Narodnom Republikom i nad više od 85 odsto teritorije Donjecke Narodne Republike.
Kurir.rs/RIA Novosti