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Ruska vojska napreduje duž čitave linije borbenog dodira, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

"Ne postoji nijedan deo fronta na kome ruske oružane snage nisu napredovale", poručio je.

Naglasio je da planovi za postizanje mirovnog dogovora i kontrolu celog Donbasa ne isključuju jedan drugog.

Prema rečima ruskog predsednika, glavni problem Ukrajine u ovom trenutku jeste katastrofalan nedostatak ljudstva.

Putin je ukazao na to da se Oružane snage Ukrajine suočavaju se sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, a njihov broj je smanjen za oko 100.000 ljudi.

Istakao je da gubici Kijeva iznose približno 40.000 ljudi mesečno, dok se putem prinudne mobilizacije mesečno popuni svega oko 15.000 ljudi, a iz bolnica se u jedinice vrati još oko 14.000 vojnika.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Ruski predsednik je ocenio da Ukrajina ne raspolaže sistemima PVO i udarnim sredstvima kao Rusija.

"I što je najvažnije, Rusija ima patriotizam i volju ruskog naroda, što predstavlja glavni uslov za ostvarivanje svih zadataka Specijalne vojne operacije", naglasio je ruski predsednik.

Putin je napomenuo da je Rusija bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem.

Prema njegovim rečima, takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Američke Države razgovarale na sastanku u Enkoridžu.

Putin je takođe izjavio da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad Luganskom Narodnom Republikom i nad više od 85 odsto teritorije Donjecke Narodne Republike.