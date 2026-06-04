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Angela Marija "Geli" Raubal rođena je 4. juna 1908. godine u Lincu, Austrougarska. Bila je polunećaka Adolfa Hitlera, ćerka njegove starije polusestre Angele Raubal i njenog muža Lea Raubala starijeg.

Njen otac je umro 1910. godine, kada je imala samo dve godine, ostavljajući porodicu u teškim okolnostima.

Godine 1925, sa 17 godina, Geli se preselila sa majkom u Minhen, gde je Angela postala Hitlerova domaćica.

Adolf Hitler, tada 36-godišnji lider rastuće Nacionalsocijalističke partije, brzo je razvio duboku naklonost prema mladoj devojci. Geli je pratila Hitlera na njegovim putovanjima i društvenim događajima i bila je poznata po svojoj živosti i lepoti.

Odnos sa Hitlerom i kontroverze

Hitlerov odnos sa Geli bio je intenzivan i obeležen velikom ljubomorom i kontrolom. Savremenici primećuju da je Hitler bio izuzetno posesivan, zabranjujući joj kontakt sa muškarcima i prateći svaki njen pokret.

Često se navodi da je Geli želela da studira u Minhenu, a neki izvori tvrde da je upisala medicinu, iako za to nema čvrstih dokaza. Pouzdano se zna da je želela da ode u Beč da bi pohađala časove pevanja, ali Hitler joj to nije dozvolio.

Foto: SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia

Romantične veze i glasine

Geli je bila u romantičnoj vezi sa Emilom Morisom, Hitlerovim vozačem i bliskim saradnikom. Kada je Hitler to otkrio, otpustio je Morisa i zabranio im da se viđaju.

U javnosti su kružile glasine o incestuoznoj ili čak seksualnoj vezi između Hitlera i Geli. Istoričar Ijan Keršo opisuje Hitlerovu vezu sa njom kao "latentnu seksualnu zavisnost", ali tačna priroda njihove veze ostaje nepoznata. Takođe je bilo tvrdnji da je Hitler planirao da je oženi, ali to nije potvrđeno verodostojnim izvorima.

Foto: SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia

Tragična smrt

18. septembra 1931. godine, Geli je pronađena mrtva u Hitlerovom stanu u Minhenu. Imala je 23 godine. Zvanični uzrok smrti je samoubistvo pištoljem Valter kalibra .635 koji je pripadao Hitleru. On je u to vreme bio u Hamburgu, a vest ga je navodno duboko pogodila.

Iako je smrt zvanično proglašena samoubistvom, pojavile su se brojne teorije. Neke priče govore o porodičnim sukobima neposredno pre smrti, a povremeno se pominje i izveštaj o obdukciji povreda poput slomljenog nosa, ali to nije dokumentovano u zvaničnim zapisima.

Hitlerovi politički protivnici, posebno Oto Štraser, širili su tvrdnje o nasilju i seksualnim perverzijama, koje se sada uglavnom smatraju propagandom.

Uprkos brojnim glasinama, istoričari i dalje ne mogu sa sigurnošću reći šta se dogodilo - većina i dalje veruje da je najverovatnije bilo samoubistvo.

Foto: SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia

Posledice i nasleđe

Hitler je Gelinu smrt doživeo kao ličnu tragediju. Savremenici svedoče da je njenu sobu držao netaknutom i nosio njenu fotografiju tokom celog života. Ernst Hanfštengl napominje da ga je ovaj gubitak učinio tvrđim i neosetljivijim.

Gelina smrt Raubal ostaje jedna od najmračnijih i najzagonetnijih epizoda Hitlerovog privatnog života. Često se tumači kao događaj koji je produbio njegovu opsesivnu prirodu i ostavio traga na njegovoj psihologiji.

Gelina tragična priča kasnije je inspirisala razna književna i filmska dela, poput serije "Hitler: Uspon zla", gde je prikazana kao žrtva opsesivne veze.