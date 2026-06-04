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Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je Nemačka okrivila Rusiju za to što nije izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti.

"Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova je upravo izdalo saopštenje u vezi sa neuspehom Nemačke da bude izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Pogodite ko je kriv? Tako je, Rusija je kriva za neuspeh, ili, kako su čak rekli, za neuspeh Nemačke da bude izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti", rekla je Zaharova tokom sednice na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, prenosi agencija RIA Novosti.

Zaharova je rekla da je u demokratiji moguće da se nešto ne osvoji.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova Foto: AP Alexander Zemlianichenko

"Drugo, gde je diplomatija? I šta su Nemačka i NATO zajednica radile kada su decenijama trčale po ćoškovima, ne samo utičući na donošenje odluka u nekim zemljama, već preteći, ucenjujući i pozivajući zemlje da prekinu sve veze sa našom zemljom?", rekla je ona.

Prema njenim rečima, jedina je razlika što "Rusiju nije briga".

"Mi idemo svojim putem, ali za njih je to egzistencijalno. Pa dobro, neka budu strpljivi", dodala je Zaharova.

Generalna skupština UN izabrala je u sredu pet novih nestalnih članica Saveta bezbednosti za period 2027-2028. godine.