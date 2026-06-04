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Tornado je u sredu pogodio italijansku prestonicu Rim.

Kako javlja Ansa, tornado je obarao drveće u Rimu i izazvao poremećaje u saobraćaju.

Tezga na pijaci odletela je i udarila u parkirani automobil dok su obilne kiše pogodile italijansku prestonicu.

Došlo je do široko rasprostranjenih poplava u četvrtima Nomentano, Salario i Parioli, gde je saobraćaj potpuno stao jer je nivo vode gotovo prekrio automobile.

Mnogi drugi delovi Italije takođe su u sredu pogođeni olujama i poplavama, posebno Friuli, Toskana i Lacio.

Kako javljaju lokalni mediji, Rim su pogodili udari vetra brzine veće od 120 km/h, koji je devastirao čitave četvrti.

Desetine oborenih ili iščupanih stabala padale su na automobile i benzinske pumpe. Potkrovlja su ostala bez krovova, a više kuća je potpuno uništeno. Srećom, niko nije teže povređen.

1/5 Vidi galeriju Rim nevreme tornado Foto: AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia, Agf / Zuma Press / Profimedia, Mimmo Chianura / Agf / Zuma Press / Profimedia

Najjače posledice osetile su se u četvrtima Nomentano, Salario i Parioli, koje se nalaze severno od centra. Na istočnoj obilaznici Tangenziale Est, kolovoz je na više mesta sužen zbog palih grana. U Conca d’Oro, tezga sa pijace podignuta je vrtlogom i bačena na parkirani automobil. Tornado je takođe odneo krovove više kuća u naselju Nuovo Salario, prema pisanju Wanted in Rome.

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri izjavio je da su merne stanice, iako ne najbliže epicentru, zabeležile brzine vetra od 90 km/h, što sugeriše da su udari u centru oluje premašivali 100 km/h. Gualtieri je ovaj fenomen opisao kao ekstreman i iznenadan meteorološki događaj.

Prema rečima gradonačelnika, oko 60 stabala je palo na javnim i privatnim površinama, na ulicama kao što su Via Val Pellice, Via Salviucci, Via del Prato della Signora, Viale della Moschea i Via del Foro Italico.