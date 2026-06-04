TORNADO POGODIO RIM: Vetar nosio sve pred sobom, stabla padala na automobile (VIDEO, FOTO)
Tornado je u sredu pogodio italijansku prestonicu Rim.
Kako javlja Ansa, tornado je obarao drveće u Rimu i izazvao poremećaje u saobraćaju.
Tezga na pijaci odletela je i udarila u parkirani automobil dok su obilne kiše pogodile italijansku prestonicu.
Došlo je do široko rasprostranjenih poplava u četvrtima Nomentano, Salario i Parioli, gde je saobraćaj potpuno stao jer je nivo vode gotovo prekrio automobile.
Mnogi drugi delovi Italije takođe su u sredu pogođeni olujama i poplavama, posebno Friuli, Toskana i Lacio.
Kako javljaju lokalni mediji, Rim su pogodili udari vetra brzine veće od 120 km/h, koji je devastirao čitave četvrti.
Desetine oborenih ili iščupanih stabala padale su na automobile i benzinske pumpe. Potkrovlja su ostala bez krovova, a više kuća je potpuno uništeno. Srećom, niko nije teže povređen.
Najjače posledice osetile su se u četvrtima Nomentano, Salario i Parioli, koje se nalaze severno od centra. Na istočnoj obilaznici Tangenziale Est, kolovoz je na više mesta sužen zbog palih grana. U Conca d’Oro, tezga sa pijace podignuta je vrtlogom i bačena na parkirani automobil. Tornado je takođe odneo krovove više kuća u naselju Nuovo Salario, prema pisanju Wanted in Rome.
Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri izjavio je da su merne stanice, iako ne najbliže epicentru, zabeležile brzine vetra od 90 km/h, što sugeriše da su udari u centru oluje premašivali 100 km/h. Gualtieri je ovaj fenomen opisao kao ekstreman i iznenadan meteorološki događaj.
Prema rečima gradonačelnika, oko 60 stabala je palo na javnim i privatnim površinama, na ulicama kao što su Via Val Pellice, Via Salviucci, Via del Prato della Signora, Viale della Moschea i Via del Foro Italico.
Kurir.rs/Ansa