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Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je danas da ta zemlja planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, umesto klasičnih tranzitnih taksi, u zamenu za bezbednosne i logističke usluge u tom strateškom plovnom putu.

"Iran ne traži naplatu prolaska, tranzitnih dažbina ili prava tranzita, već nadoknadu za usluge koje uključuju navigacionu pomoć, potragu i spasavanje, bezbednost, kao i mere zaštite životne sredine u slučaju zagađenja", rekao je Garibabadi u intervjuu za iransku agenciju Mehr.

On je istakao da Ormuski moreuz u potpunosti leži u teritorijalnim vodama Irana i Omana i da te zemlje imaju suverenitet nad ovim područjem u skladu sa međunarodnim pravom.

Ormuski moreuz  Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

Garibabadi je naveo da se pripremaju aranžmani koji će biti u skladu sa međunarodnim pravom, uz napomenu da "neće u potpunosti odgovarati svim državama".

On je rekao i da je postignut "značajan napredak" u nacrtu dogovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ali nije želeo da precizira vremenski okvir mogućeg sporazuma.

"Zaista vam ne mogu dati vremenski okvir u ovom trenutku... Finalizovaćemo tekst koji je u stanju da obezbedi naše interese", rekao je.

Kurir,rs/Mehr/Agencije

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