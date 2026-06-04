Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je danas da postoji napredak pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, posebno posle promena u Mađarskoj.

On je naveo da se ukrajinska strana gotovo svakodnevno nalazi u komunikaciji sa institucijama EU, a da je Ukrajina već pripremila svoje delove za otvaranje klastera pregovora, što se očekuje već u junu.

"Napredak u pregovorima sa Evropskom unijom postoji. Imamo veoma jasan kalendar mogućnosti za kretanje u pregovorima, naročito nakon promena u Mađarskoj. Ispunili smo rokove. A sada, već u junu, veoma se radujemo prelasku na otvaranje klastera, što je Ukrajina pripremila.

Ovaj deo našeg posla smo uradili. Sada je na potezu EU", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi ukrajinski Interfaks.

On je dodao da svaka pozitivna vest iz EU potvrđuje da je Ukrajina na pravom putu i da su evropski partneri uz zemlju.

Ranije je Mađarska ukinula 17-mesečni veto na napredak Ukrajine u pristupanju EU, a nova vlada u Budimpešti najavila je da će dozvoliti i početak zvaničnih pregovora o pristupanju sa susednom Moldavijom.