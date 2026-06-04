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U Kremlju su videli pismo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u kom predlaže prekid sukoba, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika i dodao da će Vladimiru Putinu ono kasnije biti dostavljeno.

Videli smo pismo, rekao je Peskov i dodao da "Zelenski može uvek da dođe u Moskvu ako želi da pregovara".

Peskov je naglasio i da Putin još nije pročitao pismo, ali da će biti informisan o njemu posle razgovora sa liderom Uzbekistana.

On je, ipak, naglasio da su ruski nacionalni interesi najvažniji faktor u pregovorima sa Ukrajinom.

"U dužno poštovanje SAD i njihovim posredničkim naporima u Ukrajini, za Rusku Federaciju su glavna stvar njeni nacionalni interesi", rekao je Peskov.

Kurir.rs/RIA Novosti

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