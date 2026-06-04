Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin govorio je u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu o upotrebi ruskog sistema „orešnik“.

"Takve sisteme smo testirali na poligonima. 'Orešnik' smo ispitivali. To nije borbena upotreba. Mi, zapravo, na teritoriji Ukrajine nismo imali nijedno borbeno korišćenje 'Orešnika' u punom smislu te reči", rekao je šef ruske države.

„A poslednji, da budem iskren, otkriću vam ogromnu, ogromnu vojnu državnu tajnu. Jednostavno su udarili tamo gde im je bilo zgodno. Da vide rezultate za buduću upotrebu oružja“, rekao je Putin.

Kako je objasnio, nakon upotrebe raketnog sistema "orešnik" u Beloj Crkvi u Ukrajini na to područje su upućeni dronovi kako bi se proverili rezultati udara.

Foto: YouTube/ New Horizon TV

Istakao je da je udar izveden upravo na mestu gde je bilo zgodno proceniti njegove efekte.

"Kad je reč o Beloj Crkvi, naši dronovi su potom doleteli tamo, do te šupe koja je bila meta udara, i jednostavno su snimili kako su se rasporedili blokovi koji se razdvajaju. Izračunali smo sve do milimetra", rekao je Putin,

On nije isključio buduće odluke o upotrebi rakete „orešnik“ u punom obimu protiv ciljeva, uključujući i urbana područja.

Zašto bi Rusija napala NATO

Govoreći o tvrdnjama da bi Rusija mogla da napadne NATO, Putin je poručio: „Svako ko razmišlja o tome treba da se zapita: zašto? Zašto bi nam to bilo potrebno?“

On je dodao da je u osnovi sukoba u Ukrajini državni prevrat koji se dogodio u toj zemlji, kao i, kako je naveo, potiskivanje svega što je rusko.