TRAMP O PISMU ZELENSKOG PUTINU: Bilo bi sjajno kada bi se sastali predsednici Rusije i Ukrajine
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da bi bilo "sjajno" da se predsednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba.
Komentarišući otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Tramp je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga.
"Ne znam. Drago mi je da možda razgovaraju o sastanku. Mislim da smo imali mnogo veze s tim. Mislim da bi bilo sjajno da se sastanu – treba to da završe", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.
On je podsetio da je ranije podržavao i ideju trilateralnog sastanka, koji bi uključio njega, Putina i Zelenskog.
Predsednik Ukrajine uputio je danas otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera.
Kurir.rs/Skaj njuz