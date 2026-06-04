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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da bi bilo "sjajno" da se predsednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba.

Komentarišući otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Tramp je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga.

"Ne znam. Drago mi je da možda razgovaraju o sastanku. Mislim da smo imali mnogo veze s tim. Mislim da bi bilo sjajno da se sastanu – treba to da završe", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.

On je podsetio da je ranije podržavao i ideju trilateralnog sastanka, koji bi uključio njega, Putina i Zelenskog.

Predsednik Ukrajine uputio je danas otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera.

Kurir.rs/Skaj njuz

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